Un accident impliquant trois camions a provoqué l'incendie de l'un d'eux et la fermeture de l'autoroute 40 en direction est à Dorval, dans l'ouest de l'île de Montréal, jeudi matin.

Les collisions ont fait trois blessés, dont un grave.

L'accident s'est produit en milieu de nuit près de la sortie du boulevard des Sources.

Un camion-remorque aurait percuté un autre véhicule par l'arrière à un endroit où avaient lieu des travaux de voirie. Deux voies de circulation avaient été retranchées sur ce tronçon.

Le camion heurté est allé frapper une camionnette qui était devant de même qu'un signaleur qui manipulait des enseignes routières sur la chaussée. C'est cet homme qui a été grièvement blessé.

