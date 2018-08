Angela Konrad, Louise Lecavalier, Marie Chouinard, Lisbeth Gruwez et pour la première fois à Montréal, Miet Warlop, Malika Djardi et Satchli Gholamalizad seront les têtes d'affiche de la première moitié de saison 2018-2019 de l'Usine C.

La directrice artistique de l'institution, Danièle de Fontenay indique que «les créateurs que nous avons réunis se projètent hors des frontières identitaires et disciplinaires. Ils cultivent une pensée ouverte et nous entraînent vers des horizons inédits».

Voyez en vidéo les spectacles qui seront présentés:

Angela Konrad, metteure en scène, dramaturge et chercheuse associée à l'Usine C, ouvre la saison avec la première adaptation au Québec de Golgotha Picnic, de Rodrigo García. Samuel Côté, Sylvie Drapeau, Dominique Quesnel et Lise Roy seront en vedette de cette pièce.

Pour connaître l'ensemble de la programmation, visitez le usine-c.com.