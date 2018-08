L'automne arrive à grands pas, en même temps qu'une nouvelle saison de télévision qui promet d'être riche en émotions et en rebondissements.

Impatient de connaître la suite de vos séries préférées et d'en découvrir de nouvelles?

Voici un tour d'horizon des dates de retour et de début des séries diffusées sur les principaux réseaux américains, ainsi que Netflix et Amazon Prime.

ABC

- American Housewife (Saison 3) - Dès le mercredi 26 septembre, à 20h30

- Black-Ish (Saison 5) - Dès le mardi 16 octobre, à 21h

- The Conners (Saison 1) - Dès le mardi 16 octobre, à 20h

- Fresh Off the Boat (Saison 5) - Dès le vendredi 5 octobre, à 20h

- The Goldbergs (Saison 6) - Dès le mercredi 26 septembre, à 20h

- The Good Doctor (Saison 2) - Dès le lundi 24 septembre, à 22h

- Grey's Anatomy (Saison 15) - Dès le jeudi 27 septembre, à 20h

- How to Get Away with Murder (Saison 5) - Dès le jeudi 27 septembre, à 22h

- The Kids Are Alright (Saison 1) - Dès le mardi 16 octobre, à 20h30

- A Million Little Things (Saison 1) - Dès le mercredi 26 septembre, à 22h

- Modern Family (Saison 10) - Dès le mercredi 26 septembre, à 21h

- The Rookie (Saison 1) - Dès le mardi 16 octobre, à 22h

- Single Parents (Saison 1) - Dès le mercredi 26 septembre, à 21h30

- Speechless (Saison 3) - Dès le vendredi 5 octobre, à 20h30

- Splitting Up Together (Saison 2) - Dès le mardi 16 octobre, à 21h30

- Station 19 (Saison 2) - Dès le jeudi 4 octobre, à 21h

AMAZON PRIME

- Jack Ryan (Saison 1) - Dès le vendredi 31 août

- Homecoming (Saison 1) - Dès le vendredi 2 novembre

- The Romanoffs (Saison 1) - Dès le vendredi 12 octobre

AMC

- The Walking Dead (Saison 9) - Dès le dimanche 7 octobre

CBS

- The Big Bang Theory (Saison 12) - Dès le lundi 24 septembre, à 20h

- Blue Bloods (Saison 9) - Dès le vendredi 28 septembre, à 22h

- Bull (Saison 3) - Dès le lundi 24 septembre, à 22h

- Criminal Minds (Saison 14) - Dès le mercredi 3 octobre, à 22h

- FBI (Saison 1) - Dès le mardi 25 septembre, à 21h

- Happy Together (Saison 1) - Dès le lundi 1er octobre, à 20h30

- Hawaii Five-0 (Saison 9) - Dès le vendredi 28 septembre, à 21h

- MacGyver (Saison 3) - Dès le vendredi 28 septembre, à 20h

- Madam Secretary (Saison 5) - Dès le dimanche 7 octobre, à 22h

- Magnum P.I. (Saison 1) - Dès le lundi 24 septembre, à 21h

- Mom (Saison 6) - Dès le jeudi 27 septembre, à 21h

- Murphy Brown (Saison 11) - Dès le jeudi 27 septembre, à 21h30

- NCIS (Saison 16) - Dès le mardi 25 septembre, à 20h

- NCIS: Los Angeles (Saison 10) - Dès le dimanche 30 septembre, à 21h30

- NCIS: New Orleans (Saison 5) - Dès le mardi 25 septembre, à 22h

- The Neighborhood (Saison 1) - Dès le lundi 1er octobre, à 20h

- Seal Team (Saison 2) - Dès le mercredi 3 octobre, à 21h

- S.W.A.T. (Saison 2) - Dès le jeudi 27 septembre, à 22h

- Young Sheldon (Saison 2) - Dès le lundi 24 septembre, à 20h30

FOX

- 9-1-1 (Saison 2) - Dès le dimanche 23 septembre, à 20h

- Bob's Burgers (Saison 9) - Dès le dimanche 30 septembre, à 20h30

- The Cool Kids (Saison 1) - Dès le vendredi 28 septembre, à 20h30

- Empire (Saison 5) - Dès le mercredi 26 septembre, à 20h

- Family Guy (Saison 17) - Dès le dimanche 30 septembre, à 21h

- The Gifted (Saison 2) - Dès le mardi 25 septembre, à 20h

- Last Man Standing (Saison 7) - Dès le vendredi 28 septembre, à 20h

- Lethal Weapon (Saison 3) - Dès le mardi 25 septembre, à 21h

- Rel (Saison 1) - Dès le dimanche 9 septembre, à 20h

- The Resident (Saison 2) - Dès le lundi 24 septembre, à 20h

- The Simpsons (Saison 30) - Dès le dimanche 30 septembre, à 20h

- Star (Saison 3) - Dès le mecredi 26 septembre, à 21h

FX

- American Horror Story (Saison 8) - Dès le mercredi 12 septembre, à 22h

- It's Always Sunny in Philadelphia (Saison 13) - Dès le merdredi 5 septembre, à 22h

- Mayans M.C. (Saison 1) - Dès le mardi 4 septembre, à 22h

HBO

- The Deuce (Saison 2) - Dès le dimanche 9 septembre, à 21h

NBC

- Blindspot (Saison 4) - Dès le vendredi 12 octobre, à 20h

- Chicago Fire (Saison 7) - Dès le mercredi 26 septembre, à 21h

- Chicago Med (Saison 4) - Dès le mercredi 26 septembre, à 20h

- Chicago P.D. (Saison 6) - Dès le mercredi 26 septembre, à 22h

- The Good Place (Saison 3) - Dès le jeudi 27 septembre, à 20h

- I Feel Bad (Saison 1) - Dès le jeudi 4 octobre, à 21h30

- Law & Order: SVU (Saison 20) - Dès le jeudi 27 septembre, à 21h

- Manifest (Saison 1) - Dès le lundi 24 septembre, à 22h

- Midnight, Texas (Saison 2) - Dès le vendredi 26 octobre, à 21h

- New Amsterdam (Saison 1) - Dès le mardi 25 septembre, à 22h

- Superstore (Saison 4) - Dès le jeudi 4 octobre, à 20h

- This Is Us (Saison 3) - Dès le mardi 25 septembre, à 21h

- Will & Grace (Saison 10) - Dès le jeudi 4 octobre, à 21h

NETFLIX

- Atypical (Saison 2) - Dès le vendredi 7 septembre

- Bojack Horseman (Saison 5) - Dès le vendredi 14 septembre

- Chilling Adventures of Sabrina (Saison 1) - Dès le vendredi 26 octobre

- House of Cards (Saison 6) - Dès le vendredi 2 novembre

- Iron Fist (Saison 2) - Dès le vendredi 7 septembre

- The Kominsky Method (Saison 1) - Dès le vendredi 16 novembre

- Maniac (Saison 1) - Dès le vendredi 21 septembre

- Ozark (Saison 2) - Dès le vendredi 31 août

SHOWTIME

- Escape at Dannemora (Saison 1) - Dès le dimanche 18 novembre, à 22h

- Kidding (Saison 1) - Dès le dimanche 9 septembre, à 22h

- Ray Donovan (Saison 6) - Dès le dimanche 28 octobre, à 21h

- Shameless (Saison 9) - Dès le dimanche 9 septembre, à 21h

THE CW

- All American (Saison 1) - Dès le mercredi 10 octobre, à 21h

- Arrow (Saison 7) - Dès le lundi 15 octobre, à 20h

- Black Lightning (Saison 2) - Dès le mardi 9 octobre, à 21h

- Charmed (Saison 1) - Dès le dimanche 14 octobre , à 21h

- Crazy Ex-Girlfriend (Saison 4) - Dès le vendredi 12 octobre, à 21h

- DC's Legends of Tomorrow (Saison 4) - Dès le lundi 22 octobre, à 21h

- Dynasty (Saison 2) - Dès le vendredi 12 octobre, à 20h

- The Flash (Saison 5) - Dès le mardi 9 octobre, à 20h

- Legacies (Saison 1) - Dès le jeudi 25 octobre, à 21h

- Riverdale (Saison 3) - Dès le mercredi 10 octobre, à 20h

- Supergirl (Saison 4) - Dès le dimanche 14 octobre, à 20h

- Supernatural (Saison 14) - Dès le jeudi 11 octobre, à 20h

À voir également :