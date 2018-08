Découvrez les premières images de l'émission «Cette année-là», avec Marc Labrèche

Télé-Québec a dévoilé, ce mardi 21 août, les premières images de l'émission Cette année-là, son nouveau rendez-vous culturel piloté par nul autre que Marc Labrèche.

Comme le titre l'indique, Cette année-là effectuera un voyage dans le temps en s'intéressant à une année choisie, l'idée étant de revisiter certains classiques d'une époque en les mettant en relief avec les tendances d'aujourd'hui.

La proposition fera jaillir des souvenirs au cours de conversations qu'on espère animées, et à travers lesquelles on s'intéressera aussi aux courants politiques et sociaux d'hier et de maintenant. Qu'est-ce qui a changé, comment, et pour le meilleur ou pour le pire? Les repères du passé sont-ils également ceux du présent? Ces sympathiques éphémérides se voudront «rassembleuses, décomplexées et agréables», avait déclaré la production au moment du dévoilement de l'émission en mai dernier.

Marc Labrèche sera épaulé par la chroniqueuse culturelle Émilie Perreault, l'auteur Simon Boulerice et le commentateur Fred Savard.

Dans ce premier extrait, l'animateur donne déjà le ton en y allant d'une réplique digne de lui-même, comparant son collègue Fred Savard à «un vieux pêcheur aigri et alcoolique qui fixe la mer en attendant la mort».

Ça promet!

La première saison de Cette année-là s'amorcera le samedi 15 septembre, à 20h00, sur les ondes de Télé-Québec.

À voir également :