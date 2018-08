Greg Kelley, le fils de l'ancien ministre Geoffrey Kelley, sera le candidat du Parti libéral dans la circonscription de Jacques-Cartier.

Son père a porté les couleurs des libéraux dans ce comté de 1994 à aujourd'hui. Il avait annoncé au mois de juin qu'il ne solliciterait pas un autre mandat pour les élections de l'automne.

Greg Kelley est un conseiller politique depuis 2014 et détient des diplômes des universités de Montréal et McGill, selon ce que rapporte CTV.

Greg représente la jeunesse et la diversité du Québec. Son dévouement, sa détermination et son expérience contribueront à améliorer le quotidien des Montréalaises et des Montréalais!



Je suis fier de t'accueillir dans Jacques-Cartier, @gharperkelley!

#PLQ #PolQc #Qc2018 pic.twitter.com/gAFV7QIzIU — Philippe Couillard (@phcouillard) 22 août 2018

Une candidate pour se rapprocher des anglophones

Le chef libéral Philippe Couillard a confirmé, mercredi, la candidature de Jennifer Maccarone dans Westmount-Saint-Louis, en soulignant l'importance de laisser les militants libéraux du comté choisir leur propre candidate et d'assurer une bonne place à la communauté anglophone.

Présidente de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, Mme Maccarone portera les couleurs du PLQ dans la circonscription que représentait auparavant Jacques Chagnon, qui a décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat.

Au cours d'une conférence de presse, le premier ministre sortant a admis qu'"il était très important" à ses yeux que Mme Maccarone soit une anglophone dans cette circonscription de l'ouest de Montréal ayant un fort pourcentage d'anglophones. Il a toutefois pris soin d'ajouter en anglais que les gens de cette circonscription étaient si gentils et ouverts qu'ils auraient aussi accepté un francophone.

"J'ai décidé, il y a quelques années, que nous devions être plus à l'écoute, plus ouverts à la communauté anglophone", a-t-il expliqué en anglais, en rappelant qu'il avait affecté une ministre à ce dossier, créé un secrétariat et consacré un budget. Ils ont donc "une voix forte", a-t-il assuré.

Bienvenue dans l'équipe, @jmaccarone!



Comme l'équipe du @liberalquebec, Jennifer croit en l'importance de nos commissions scolaires pour la réussite de nos jeunes. Pour elle comme pour nous, l'éducation est notre + grande richesse.

#WestmountStLouis #Qc2018 #PLQ pic.twitter.com/1tH1XYjj5G — Philippe Couillard (@phcouillard) 22 août 2018

Il a aussi relevé le fait que c'est le processus démocratique qui a permis le choix de Mme Maccarone, puisque ce sont les militants libéraux de cette circonscription qui l'ont choisie. Il importe de souligner que M. Couillard a été critiqué, au cours des derniers jours, pour avoir écarté le député d'expérience François Ouimet au profit d'Enrico Ciccone dans Marquette.

Le nom d'Elizabeth Gomery, la fille de l'ex-juge John Gomery, avait déjà circulé comme candidate potentielle pour la circonscription de Westmount_Saint-Louis.

"La règle, c'est celle-là. C'était en marche bien avant que la situation de Marquette se produise. C'est notre façon normale, habituelle de procéder. Ça montre juste qu'il s'agit de deux situations différentes à deux moments différents", a justifié le chef du PLQ.

Mme Maccarone, de son côté, s'est vigoureusement portée à la défense des commissions scolaires. Elles sont une institution à laquelle tiennent particulièrement les anglophones, a-t-elle souligné. En éducation, la priorité devrait être à la réussite des enfants, "point final", a lancé la candidate libérale.

Il s'agit là d'une flèche à la Coalition avenir Québec, qui juge ces "structures scolaires trop lourdes, trop centralisées et trop coûteuses".

Avec des informations de La Presse canadienne.

