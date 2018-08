DIVERTISSEMENT

Découvrez la bande-annonce du film d'ados québécois «Avant qu'on explose»

Réalisé par Rémi St-Michel et scénarisé par Éric K. Boulianne («Prank»), «Avant qu’on explose» relate les tentatives désespérées d’un adolescent de Baie-St-Paul, bien déterminé à perdre sa virginité avant que n’éclate la Troisième Guerre mondiale. Mettant en vedette Étienne Galloy, Will Murphy, Madani Tall, Julianne Côté, Monia Chokri, Brigitte Poupart, Antoine Olivier Pilon et Rose-Marie Perreault, le film prendra l’affiche le 1er mars 2019.