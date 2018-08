Il était depuis longtemps fan des aventures de 007 mais a dû renoncer à rejoindre la juteuse franchise en raison de désaccords "artistiques": le Britannique Danny Boyle ne dirigera finalement pas le tournage du prochain James Bond.

Les producteurs "Michael G. Wilson, Barbara Broccoli et (l'acteur vedette) Daniel Craig ont annoncé aujourd'hui qu'en raison de différends artistiques, Danny Boyle avait décidé de ne pas réaliser +Bond 25+", a indiqué mardi, sans plus de précisions, le site officiel de la franchise en référence au 25ème opus de la célèbre saga, qui n'a pas encore de titre définitif.

