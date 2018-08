Facebook/Parti québécois Jean-François Lisée et Véronique Hivon ont présenté les couleurs de leur autobus de campagne, mardi.

Jean-François Lisée et Véronique Hivon ont présenté mardi en point de presse l'autobus de campagne, «qui sort des sentiers battus», qui les transporteront sur les routes du Québec d'ici le 1er octobre.

«Ce qu'on a voulu exprimer, c'est le dynamisme, l'énergie, mais aussi que cette campagne, elle n'est pas au sujet de nous [le PQ], mais au sujet du Québec et de son avenir. On a fait en sorte qu'on y voit le dynamisme du Québec, l'énergie du Québec, la culture du Québec, la force du Québec, les couleurs du Québec», a expliqué le chef péquiste, Jean-François Lisée.

De son côté, Véronique Hivon a soutenu que c'est un autobus «à l'image des Québécois, fiers de leurs centres urbains, mais également de leurs régions». Un côté de l'autobus est dédié aux régions, l'autre aux villes du Québec.

Un jeune artiste québécois, Jean-René Douville Tessier, s'est vu confier le mandat de créer l'art affiché sur l'autobus de campagne. «C'est quelqu'un qui est influencé par la culture pop, l'art urbain, le graphisme et l'illustration en tout genre. On est content, car la créativité et la culture québécoises vont nous accompagner partout au Québec», a-t-elle ajouté.

Entre autres, sur le côté région, on peut apercevoir une guitare «parce que tout au Québec commence par une chanson», dit Jean-François Lisée. On y voit aussi un saumon, tête sortie hors de l'eau. «On y voit un saumon qui veut remonter la pente... c'est comme nous ça Véronique! Ils y arrivent les saumons!», a-t-il blagué. Y est également écrit le slogan du parti: «Vous n'avez encore rien vu. Sérieusement.».

Du côté urbain, Lisée explique qu'on y voit un clavier numérique, une image montrant la diversité québécoise, une image décrivant la construction qui est en cours, et un pont. «Est-ce que c'est le pont de Québec? C'est tous les ponts du Québec, mais celui-là, il est déjà peint!», a-t-il encore plaisanté.

L'arrière de l'autobus est toutefois plus traditionnel, présentant les visages et les noms du chef et de la vice-chef.

