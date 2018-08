Justin Trudeau affirme avoir eu raison de traiter une citoyenne de raciste

Justin Trudeau ne croit pas être allé trop loin en traitant de raciste une femme qui lui réclamait un remboursement aux Québécois pour l'accueil des migrants en provenance des États-Unis.

«Jamais on ne devrait accepter la peur et la division comme outil politique», a-t-il martelé en associant les commentaires de la citoyenne au discours politique de droite.

Le premier ministre s'est vu obligé de revenir sur l'incident lors d'un point de presse à Ottawa, lundi matin. M. Trudeau était sur les lieux de la première pelletée de terre du nouvel entrepôt d'Amazon au Canada. Plusieurs questions des journalistes ont porté sur cette altercation dont les images circulent dans les médias sociaux.

Il a parlé de populisme et de «menteries». Et il a dit qu'il était de son devoir de dénoncer ce genre de propos.

«Je pense que c'est important de comprendre qu'on est dans un moment politique où l'approche basée sur la peur, sur la division, sur la méfiance envers l'autre, sur le populisme, (...) sur des vérités partielles ou des mensonges, peut être très dangereuse pour une société», s'est-il justifié en soulignant qu'il respectait «la diversité des perspectives politiques».

Il est revenu sur la question des migrants, assurant, une fois de plus, qu'il n'y a pas de crise, et a accusé ceux qui tentent d'insinuer le contraire d'être irresponsables.

Le député conservateur Pierre Paul-Hus a réagi sur les réseaux sociaux lundi après-midi. La question de la dame, à son avis, n'a «rien à voir avec l'intolérance et le racisme».

La femme qui a apostrophé M. Trudeau est Diane Blain, une citoyenne membre du groupe de la droite identitaire Storm Alliance dans Facebook. Ce groupe est à l'origine de plusieurs manifestations pour dénoncer l'arrivée de demandeurs d'asile à Saint-Bernard-de-Lacolle.

Questionné à ce sujet, M. Paul-Hus a dit ignorer le fait que Mme Blain était sympathique à ce groupe identitaire.

«Moi, ce que j'ai vu, c'est une femme — sans savoir d'où elle venait — qui est là et qui pose une question, la même question que le gouvernement du Québec demande et qu'on a soulevée en Chambre souvent», a-t-il dit en ajoutant que le Parti conservateur n'avait aucun lien avec Storm Alliance.

Le chef conservateur Andrew Scheer en a rajouté en soirée en accusant Justin Trudeau de «dénigrer ses critiques» plutôt que «d'affronter le problème».

By sweeping away legitimate questions on his failed border policy with vile personal insults, it is Trudeau himself who is guilty of polarizing the debate. No one has done more to divide Canadians than he has. 1/5