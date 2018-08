Il y a des initiatives qui valent le détour, et celle-ci en fait partie. Voici la dernière-née au nom explicite de Incluses signée Josiane Stratis de Ton Petit Look - qui a vu le jour pour le Festival Mode & Design.

Site Incluses

À découvrir une boutique éphémère Place des Festivals jusqu'au 25 août et un site de vente en ligne aussi www.incluses.com.

On n'en finit pas de parler d'inclusion, de beauté et de morphologies diversifiées, mais à part les grandes enseignes rares sont les initiatives locales pour habiller tous les corps (ou presque) de modèles de designers.

« Pour moi ça a toujours été au coeur de mes préoccupations: la diversité corporelle et la mode locale. J'ai pu réunir les deux grâce à ce projet rendu viable grâce à la Banque Nationale» explique Josiane Stratis.

La fondatrice de Ton Petit Look raconte que l'idée a germé alors que ses amies taille plus lui répétaient toujours plus fréquemment: «j'aimerais avoir accès à des vêtements de créateurs québécois dans ma taille! »

C'est désormais possible et le temps de ce 18e Festival Mode & Design.

«J'ai fait appel aux créatrices Eve Gravel, Atelier b, Marigold, Mercedes Morin, Noemiah, Odeyalo et Valérie Dumaine. En tout ce sont 25 pièces qui se détaillent entre 90 et 320$. Je voulais que cela demeure accessible aussi. Je dois préciser que c'est un projet de groupe, Carolane (sa soeur jumelle) m'a aidée, vraiment, en coulisses. »

Ton plus grand défi?

«Ce qui s'est révélé le plus complexe pour moi, c'est de me détacher du fait que tous les vêtements ne vont pas à tout le monde, c'est ce qui a été le plus difficile à intégrer. C'est pourtant une réalité peu importe la taille!»

La collection Incluses défilera également lors du Festival Mode & Design jeudi 23 août Place des Festivals.

