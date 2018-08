L'inspecteur Ian Lafrenière, un policier de Montréal bien connu du public, est venu compléter le duo de la Coalition avenir Québec (CAQ), avec l'ancienne procureure Sonia LeBel, pour le "maintien de la loi, de l'ordre et de la sécurité", a annoncé mardi François Legault.

"D'avoir des élus comme Ian et Sonia, ça va amener des personnes qui comprennent bien ce que vivent les forces de l'ordre, a déclaré M. Legault en conférence de presse. C'est important au Québec d'améliorer la situation dans ce domaine-là."

Ian Lafrenière, l'ancien chef de la division des communications du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), tentera de se faire élire dans la circonscription de Vachon, en banlieue sud de Montréal.

M. Legault a assuré qu'il n'avait fait aucune promesse à M. Lafrenière pour qu'il dirige, par exemple, le ministère de la Sécurité publique.

#CAQ : Ian Lafrenière dans Vachon



« Pas question pour moi d'aller dans des attaques personnelles. On peut avoir un débat d'idées et se respecter, et ça, ça me ressemble beaucoup. »#ICIRDI #polqc #Élection2018 pic.twitter.com/qnNYSguIHi — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) August 21, 2018

"Je suis un bon soldat, j'ai décidé de joindre l'équipe, et je vais faire ce qu'on va me demander de faire comme un loyal soldat", a déclaré le candidat.

Plusieurs anciens policiers, dont Jacques Duchesneau et Robert Poëti, ont eu une courte carrière politique, marquée par certaines difficultés, mais M. Lafrenière s'est dit prêt à travailler fort pour apprendre son nouveau métier.

"Je commence dans ce métier-là, je suis un néophyte, je vais apprendre beaucoup, beaucoup de vous. Mais une chose que je sais, c'est que j'ai envie de servir", a-t-il expliqué.

"Vous m'avez nommé des noms de gens qui ont travaillé très, très fort. J'ai vendu bien des choses à ma famille, mais j'ai jamais dit que c'était pour être facile."

M. Lafrenière n'habite pas la circonscription, qui couvre le territoire de l'arrondissement Saint-Hubert à Longueuil, mais il est établi tout près, et selon lui, cela ne l'empêchera pas de bien faire son travail.

Ian Lafrenière assure qu'il ne quitte pas le SPVM pour s'extirper de la crise qui secouait le corps de police montréalais #qc2018 pic.twitter.com/CArWzLi83I — Améli Pineda (@Ameli9) August 21, 2018

"J'ai été 25 ans au Service de police de la Ville de Montréal et je ne suis jamais resté sur l'île", a-t-il déclaré.

Situation au SPVM

M. Lafrenière a envoyé plus tôt dans la journée un courriel aux journalistes pour les remercier et leur dire qu'il quittait son poste "en étant assuré que les relations avec les médias vont demeurer transparentes et honnêtes" au SPVM.

Interrogé sur la situation au SPVM, qui est dirigé temporairement par le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prud'homme, M. Lafrenière est demeuré évasif.

"Politiquement, il va falloir régler (la situation), et la régler rapidement. On ne peut pas laisser des demi-décisions qui amènent vraiment de gros problèmes", a-t-il indiqué, ajoutant que la décision se prendrait d'abord au niveau municipal.

La circonscription de Vachon est présentement représentée par la députée indépendante Martine Ouellet, qui a été élue trois fois depuis 2010 sous les couleurs du Parti québécois.

Mme Ouellet ne se représentera pas, mais son attaché politique Patrick Ney est candidat à l'investiture pour le Parti québécois. M. Lafrenière devra également se mesurer à la libérale Linda Caron et au candidat de Québec solidaire, André Vincent.

-----

Résultats de l'élection dans Vachon, 2014:

Martine Ouellet (Parti québécois): 33,06 %

Michel Bienvenu (Parti libéral du Québec): 32,57 %

Stéphane Robichaud (Coalition avenir Québec): 25,28 %

Sébastien Robert (Québec solidaire): 7,29 %

Source: Directeur général des élections

À voir également:

📣 LES ÉLECTIONS SUR FACEBOOK

Vous ne voulez rien manquer de la campagne électorale?

Cliquez ici pour devenir membre de notre groupe

«Québec 2018: les élections provinciales»!