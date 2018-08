9 activités à faire absolument dans Lanaudière

Verte, magnifique et vivante, Lanaudière est la parfaite région pour faire une escapade en vue d'un long week-end sans perdre des heures sur la route. Tour d'horizon des meilleurs plans pour votre prochaine envie d'évasion.

Jouer à Tarzan à Arbraska

Balancez-vous d'arbre en arbre dans les parcours pour petits et grands d'Arbraska. Ponts de singe, filets à grimper, passerelles, balançoires et tyroliennes vous assureront des sensations fortes. Belle option pour se dégourdir les jambes en plein air tout en faisant différent de la randonnée. Psst: Arbraska offre aussi des parcours de nuit aux aventureux de 16 ans et plus. Pour ce faire, il faut un groupe minimum de huit personnes.

Relaxer au spa La Source Bains nordiques

La Source Bains nordiques

Pour redescendre sur terre, passez ensuite au spa La Source, situé à deux pas d'Arbraska. Installé dans un décor naturel et enchanteur, au pied d'une falaise en forêt, le spa offre vraiment l'expérience de détente en nature ultime.

Le silence est tout d'abord de mise et respecté sur presque tout le site, les installations modernes sont faites de matériaux naturels pour qu'elles se fondent dans la nature et le site offre plusieurs paliers et coins détente pour se reposer à l'écart des autres clients.

Profitez de votre visite pour vous offrir un massage ou l'un des nouveaux soins du corps et du visage 100% naturels, dont un adapté à la peau de messieurs. Les employés attentionnés et professionnels vous traitent aux petits oignons du début à la fin, s'assurant de votre confort total.

La Source Bains nordiques

La Source Bains nordiques

Coup de coeur pour la chambre noire, où vous pouvez reposer vos yeux sur fond de musique relaxante, le bain de vapeur à l'eucalyptus, le récent sentier de méditation, dans lequel on vous encourage à vous concentrer sur votre respiration, à faire du yoga ou vous lover dans l'une des tentes-cocons suspendues. Passez aussi par le bistro pour goûter au tartare de saumon pour conclure votre journée détente.

S'aventurer en nature avec un Jeep à Mécaglisse

Facebook/Circuit Mécaglisse Facebook/Circuit Mécaglisse

Vous n'avez pas peur de vous salir? Foncez à toute allure dans la nature en Jeep dans le circuit hors route de Mécaglisse à Notre-Dame-de-la-Merci. On y propose des cours de pilotage ainsi que des essais libres dans un domaine de plus de 700 acres comprenant bosses, points d'eau et ravins. Rien de mieux pour l'amateur de vroum-vroum.

S'envoyer en l'air avec Guillaume Lemay Thivierge

Qui n'a jamais rêvé de sauter avec Guillaume Lemay Thivierge. Vous pourriez avoir la chance de le faire si vous le croisez à son centre de parachutisme Voltige à Notre-Dame-de-Lourdes, le plus grand centre au Canada. Faites votre premier saut en parachute en tandem ou suivez une formation pour apprendre à sauter en chute libre en toute sécurité. Le centre est situé à environ une heure de Montréal.

Marcher des heures en montagne à Saint-Côme

Home is a feeling! Une publication partagée par Rosalie ⭐️ (@rosagagn) le 21 Août 2018 à 9 :01 PDT

Surtout connue pour son centre de ski, la municipalité de Saint-Côme s'avère aussi une destination randonnée de choix. On y retrouve quelques magnifiques sentiers en forêt et en montagne, dont le Swaggin de 8 kilomètres se rendant jusqu'au sommet de la montagne du Tranchant en longeant la rivière Swaggin, permettant d'admirer plusieurs cascades.

Mieux, allez-y l'automne, lorsque les feuilles changeront de couleur. Le panorama est magnifique!

Dormir dans les arbres à Kabania

À nous le temps d'un week-end! Une publication partagée par Philippe Lépine (@philippelepine) le 19 Avril 2015 à 6 :37 PDT

Besoin de vous ressourcer dans les bois? Louez une coquette cabane en bois perché dans les arbres à Kabania, situé à Notre-Dame-de-la-Merci. À la fois modernes et rustiques, elles offrent tout le confort nécessaire pour un séjour en nature (sauf l'électricité). Poêle à bois, éclairage par énergie solaire, petite table basse et mezzanine avec deux lits simples. On s'y loge avec un livre, en contemplant la rivière Dufresne, en face, et pour manger et faire sa toilette, direction l'aire commune. Le jour, on en profite pour faire de la randonnée, descendre la rivière en tube ou on emprunte les différents jeux (molkky, fer, poches, jeux de société) sur place.

Dormir dans un hamac à la belle étoile

Tourisme Lanaudière

La seule place «touristique» où il est possible de dormir dans un hamac en pleine forêt est sur les rives du lac Beaupré à Sainte-Béatrix. Le centre de plein air Have familial propose pour des groupes de minimum 10 personnes de s'aventurer dans les bois avec un guide et d'y dormir à un camp dans un hamac couvert. Deux repas, l'accès à des embarcations nautiques et le feu de camp sont compris. Le tout pour seulement 45$. Chouette expérience d'hébergement alternatif!

Faire le plein de trouvailles gourmandes à La Courgerie

Le paradis québécois des potirons est dans Lanaudière. On retrouve à la Courgerie située à Saint-Elizabeth plus de 300 variétés de cucurbitacées que les visiteurs peuvent cueillir eux-mêmes. On propose aussi d'en apprendre davantage sur leur culture, leurs saveurs diverses et leur potentiel culinaire avec des visites guidées à aussi peu que 2,50$.

Outre les champs colorés, vous trouverez aussi sur place une aire d'interprétation, une autre de pique-nique et de jeux, et une boutique avec de délicieuses gourmandises à base de courge. Goûtez à la relish de courges au miel et cari ou au beurre de courge à l'érable! Le public est le bienvenu de septembre à octobre du jeudi au lundi et les week-ends seulement jusqu'à Noël. L'endroit est tellement pittoresque, emmenez votre appareil photo!

Aller prendre un verre à Joliette

Les Joliettains savent faire la fête et envahissent les bars du centre-ville le week-end venu. On vous propose d'aller manger à l'Âtre bistro traiteur et d'y prendre un verre de vin (la carte est parmi les plus intéressantes des environs), de passer à la charmante brasserie artisanale Albion pour une bonne broue et une ambiance décontractée et, si vous êtes en mode festif, de vous rendre au Sim's Irish Pub ou au Melkior. Le plus beau, c'est qu'ils sont tous situés (presque) à côté.

Et l'hiver, on s'entend qu'on passe par les Super Glissades Saint-Jean-de-Matha et la grande patinoire sur la rivière L'Assomption à Joliette.

VOIR AUSSI :