À peine quelques instants après avoir confirmé qu'Anouk Meunier serait l'animatrice de la nouvelle téléréalité XOXO, l'identité des 26 (oui, 26) candidates qui prendront part à l'émission a été révélée sur Instagram.

Sans surprise, les jeunes femmes sont toutes déjà très actives sur les réseaux sociaux. Détail dont la production compte d'ailleurs tirer profit.

«Elles ont, à partir de maintenant, deux semaines pour vous prouver à vous et aux conseillers qu'elles incarnent à la perfection le mode de vie XOXO», peut-on lire en légende.

«C'est LE moment d'aller les suivre et d'interagir avec elles! Nous t'invitons à te rendre sur notre chaîne IGTV afin de visionner leur profil et en apprendre plus sur elles. Game is on! Bon stalking!»

«En réagissant aux publications et en faisant connaître ses coups de coeur, le public aura de l'influence sur la suite des choses... Aux filles maintenant de se démarquer», a expliqué la production par voie de communiqué.

L'identité des cinq candidats masculins n'a pas été dévoilée pour le moment...

A post shared by XOXO Télé (@xoxo.tele) on Aug 20, 2018 at 12:13pm PDT

Durant onze semaines, la nouvelle émission de téléréalité tentera de créer sa propre version du «couple le plus hot du Québec».

Au programme: des activités à faire rêver et des accès privilégiés à des événements VIP visant, évidemment, à favoriser les rencontres et les échanges entre les candidats.

Les participants pourront également compter sur les ô combien précieux conseils d'Olivier Primeau du Beachclub, de l'artiste et ancienne candidate de Loft Story Elisabetta Fantone et du styliste montréalais Cary Tauben.

À la fin de l'aventure, les gagnants se partageront 100 000 $ en argent comptant, une location de condo d'un an en Floride, ainsi que des accès aux festivals de musique Coachella (Californie), Tomorrowland (Belgique) et à l'Ultra Music Festival (Floride).

XOXO sera diffusée les mercredis à 19h30, sur les ondes de TVA, à compter du 19 septembre.

