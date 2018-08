Cardi B remontera sur scène au gala MTV Video Music Awards

Cardi B fera sa première apparition publique depuis qu'elle a donné naissance à son premier enfant, lundi soir, au gala MTV Video Music Awards, et elle pourrait être la grande gagnante de la soirée.

La rappeuse est l'artiste qui cumule le plus de nominations, soit 10. Elle lancera les hostilités de la remise de prix à 21h, sur la scène du Radio City Music Hall de New York.

Cardi B, qui a donné naissance à sa fille Kulture Kiari Cephus le mois dernier, est en lice pour la vidéo de l'année avec «Finesse», une collaboration avec Bruno Mars. La vidéo, inspirée par la série humoristique des années 1990 «In Living Color», lui vaut quatre autres nominations.

Pour ce prix le plus prestigieux du gala, Cardi B et Bruno Mars feront face à Childish Gambino pour «This Is America», à Drake pour «God's Plan», à Beyoncé et Jay-Z pour «Apes--t», à Camila Cabello pour «Havana» et à Ariana Grande pour «No Tears Left to Cry».

La majorité des principaux nommés — incluant Drake, Beyoncé, Jay-Z, Bruno Mars et Childish Gambino — ne seront pas présents à la remise de prix.

Ariana Grande, qui a lancé un nouvel album la semaine dernière, doit offrir une prestation, tout comme Travis Scott, Nicki Minaj, Shawn Mendes, les Backstreet Boys, Post Malone, Panic! At the Disco, Logic et Ryan Tedder. Jennifer Lopez, qui recevra le Michael Jackson Video Vanguard Award pour une carrière exceptionnelle, montera aussi sur scène.

MTV prévoit également rendre hommage à Aretha Franklin, morte la semaine dernière d'un cancer du pancréas à l'âge de 76 ans.

Dimitrios Kambouris via Getty Images Aretha Franklin est décédée d'un cancer du pancréas, la semaine dernière.

Pour ce qui est des nominations, Beyoncé et Jay-Z suivent de près Cardi B avec huit mentions pour «Apesh--t», filmé au musée du Louvre à Paris. «This Is America», qui aborde le racisme et la violence par armes à feu, vaut à Childish Gambino sept nominations, tandis que Drake, qui a donné 1 million $ aux résidants de Miami avec son vidéo «God's Plan», est aussi en lice pour sept prix.

Bruno Mars, qui compte six nominations, est en lice pour l'artiste de l'année aux côtés de Cardi B, Drake, Post Malone, Camila Cabello et Ariana Grande.

Taylor Swift a été écartée des principales catégories, mais a tout de même décroché trois nominations pour des éléments techniques. Son succès «Look What You Made Me Do» est finaliste pour la meilleure direction artistique, les meilleurs effets visuels et le meilleur montage.

Les autres nominations de Cardi B incluent meilleure nouvelle artiste, meilleur vidéo hip-hop pour «Bartier Cardi» et meilleure vidéo latine pour «Dinero» avec Jennifer Lopez et DJ Khaled.

Parmi les autres nommés figurent SZA, Ed Sheeran, Janelle Monae, Khalid, Alessia Cara et Dua Lipa.

Le DJ suédois Avicii, qui est mort en avril, est cité deux fois pour «Lonely Together», qui compte sur la participation de Rita Ora.