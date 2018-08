Céline Dion s'associe à la designer de vêtement Vivienne Westwood afin de combattre la déforestation.

Vivienne Westwood a créé un nouveau t-shirt, et porté par Céline, dont les profits iront à l'organisation non gouvernementale Cool Earth. Cette ONG travaille en Amérique latine, en République démocratique du Congo et en Papouasie-Nouvelle-Guinée afin de lutter contre la déforestation des forêts tropicales.

Le t-shirt blanc et organique, disponible en modèle pour femme et unisexe, présente une carte à jouer, le 4 de trèfles, avec au centre une spirale verte munie des trèfles verts et mauves. Sur la spirale, on peut lire «Save the rainforest» (Sauvez la forêt tropicale). Il se détaille à 29,99 $.

Vous devez par contre faire vite car la campagne se termine mercredi.

