Toutes les photos du spectaculaire Lolë White Tour 2018 dans le Vieux-Montréal

Samedi 18 août se déroulait la 7e édition du Lolë White Tour à Montréal au Quai Jacques-Cartier du Vieux-Montréal. Spectaculaire!

«Depuis 2011, plus de 65 000 personnes se sont réunies de la Tour Eiffel - Paris à Central Park - New York, du Musée National d'Art - Barcelone au Vieux Port - Montréal, en passant par Mont-Blanc, le plus haut sommet d'Europe occidentale, le Lolë White Tour rassemble les communautés du monde entier autour d'une même énergie collective consacrée à la paix.»

Retour sur ce succès avec Bernard Mariette, Président CEO de Lolë et l'initiateur de ce fameux Lolë White Tour. Nous l'avons interviewé.

Comment expliquez-vous le succès du Lolë White Tour?

«Le Lolë White Tour est un rendez-vous à part. Un rassemblement unique qui permet à des gens de tous âges et de tous horizons, de se retrouver tous égaux pour vivre en communion un instant d'harmonie avec eux-mêmes et avec les autres. Nous vivons une époque absolument fascinante, l'accès à l'information et aux services est plus simple et rapide que jamais. Mais nous sommes aussi, en contrepartie constamment sollicités, jamais débranchés et passons en permanence d'une activité à l'autre. Manger sainement et pratiquer une activité physique ne suffisent pas à nous apporter le bien-être dont nous avons besoin. La pratique du Yoga va au-delà, elle invite notre corps et notre mental à se relaxer et nous aide à vivre pleinement le moment présent. »

Comment est née l'idée?

«L'idée m'est venue après avoir vécu deux expériences déterminantes. La première, ce sont les fêtes de Bayonne, en France, qui ont marqué ma jeunesse. J'ai toujours été fasciné par l'élan d'harmonie et d'authenticité qui se dégage du rassemblement de milliers de personnes toutes vêtues de rouge et de blanc. Je continue d'ailleurs d'y aller chaque année. La seconde, c'est la célébration du solstice d'été, à New York, aux États-Unis. A cette occasion, j'ai eu la chance d'assister au rassemblement de milliers de yogis lors de séances de yoga gratuites. J'ai été fortement impressionné par ce groupe, qui malgré́ l'effervescence de Times Square, partageait sa passion sans se laisser distraire. C'est de mon désir de retrouver cette authenticité et cette atmosphère de partage et de fraternité qu'est né le Lolë White Tour.»

Quelles sont les retombées pour la marque?

«Le Lolë White Tour n'est pas un événement commercial, son seul objectif est de rassembler les communautés du monde entier autour d'une même énergie collective consacrée à la paix, l'espoir, l'égalité et l'unicité. Dans cet esprit de partage, nous remettons l'équivalent de 20% du produit des ventes réalisées pendant l'événement à des communautés locales dédiées au bien-être.»

Voyez les photos de cette édition 2018