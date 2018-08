À quoi ressemblerait Homer Simpson dans la vraie vie? Un artiste a répondu à cette question

Bedonnant, la barbe mal rasée et le crâne dégarni, Homer Simpson n'est ni plus ni moins qu'une grinçante caricature de l'Américain moyen, qui ne voit pas forcément plus loin que le bout de son donut. Mais à quoi ressemblerait ce personnage dans la vraie vie, dépourvu des traits sommaires et de la couleur jaune caractéristiques de l'oeuvre de Matt Groening?

Miguel Vasquez, un artiste qui pratique la 3D sur ordinateur, s'est essayé à reproduire la version "humaine" du père de Bart Simpson, ont repéré nos confrères du HuffPost américain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que notre bon vieux Homer n'a pas l'air en très grande forme. Il faut dire que les litres de bières ingurgitées et les côtes de porc avalées à la pelle n'offraient que peu de chances au héros de la série d'apparaître sous un meilleur jour.

Le résultat (un peu effrayant) ci-dessous:

Miguel Vasquez

Miguel Vasquez

Miguel Vasquez

Miguel Vasquez

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.