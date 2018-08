Le 18e Festival Mode & Design se déroulera du 20 au 25 août dans le Quartier des spectacles de Montréal. Au programme: des défilés, des spectacles multidisciplinaires, de la création en direct, des performances musicales, du design, des trouvailles shopping et de la danse urbaine. C'est le plus grand rendez-vous du genre à ciel ouvert en Amérique du Nord - il devrait accueillir 550 000 festivaliers.

Voici le résumé d'une programmation qui promet de transformer la Place des Festivals.

* Les rencontres

Ces sont des conférences et tables rondes qui permettront de pénétrer dans l'univers inspirant de ces personnalités d'ici ou étrangères au parcours exceptionnel. Parmi les conférences attendues, celle de Robert Lepage ou Vincent Leret, le couturier parfumeur. Pour tous les détails de la programmation, c'est ici.

* Les défilés en plein air tous gratuits

Cette année encore, le FMD occupera la Place des Festivals avec sa passerelle qui accueillera autant des défilés que des performances artistiques. Plus d'une vingtaine de défilés mettront en vedette des créateurs canadiens et des grandes marques populaires. L'un des moments les plus attendus? Le jeudi 23 août et le fameux défilé de lingerie de maillots de bain de la Vie en Rose. Autre point d'orgue de cette soirée: Incluses - le projet des soeurs Stratis qui propose des pièces de créateurs québécois dans une grande diversité de tailles.

*La nouveauté de cette édition: la Brigade FMD18

Cette brigade s'inscrit naturellement dans l'évolution de l'événement. Depuis plusieurs années, le FMD accueille des porte-paroles passionnés et impliqués. Cette année n'y fera pas exception avec l'arrivée de 4 personnalités reconnues pour leur implication dans les sphères culturelles: Lolitta Dandoy (_mode), Stéphane Le Duc (_conférences), Cherry Lena (_musique) et Alexandra « Spicey » Landé (_danse).

Voici la programmation intégrale.