Il n'a pas encore de nom, mais le sixième album des Trois Accords est sur le point d'être complété.

Après deux longues sessions d'enregistrement au studio Wild de Pierre Rémillard à St-Zénon, les quatre membres du groupe se déplaceront à Brooklyn pour les dernières retouches au studio de Gus van Go.

Les Trois Accords ont donné un avant-goût de cet opus en dévoilant un premier single qui s'intitule Corinne. Et comme c'est le but des Trois Accords, la chanson donne le goût de se lever et de danser.

«Ce single, ça fait deux ou trois semaines qu'on le fait écouter à des amis et des artistes que l'on croise et tout le monde capotait sur la chanson, a relaté le batteur du groupe, Charles Dubrueil, en entrevue téléphonique avec le HuffPost Québec. [...] Nous sommes vraiment contents de la réaction générale et surtout que beaucoup de radios embarquent.»

Lancé trois ans après Joie d'être gai, le nouvel album s'inscrit dans un nouveau chapitre de l'histoire du groupe.

Après une première phase où Les Trois Accords ont produit eux-mêmes avec un budget moins élevé Gros Mammouth et Grand Champion International de Course, les trois suivants ont été «comme trois albums concepts», analyse Charles Dubreuil. Pour lui, Dans Mon Corps, J'aime ta grand-mère et Joie d'être gai sont un peu comme «une trilogie sur la transposition du corps et de l'être humain».

Le nouvel album ira totalement ailleurs.

«Cet album-là, il n'est pas dans cette lignée. C'est 11 chansons de party. Il n'y a pas vraiment de thèmes ou de sujets qui lient une chanson à une autre. C'est juste un vraiment bon album de rock and roll qui est ultra dansant», a expliqué celui qui est le batteur des Trois Accords depuis 2001.

«On voulait un album que quand tu pèses sur "play", tu l'écoutes au complet. Tu ne sautes pas de chanson, que tu sois dans ton auto, dans un party avec tes amis ou sur une terrasse. On voulait un train qui part et c'est ce qu'on a réussi à faire. Je suis vraiment fier de ça», a-t-il ajouté.

Les Trois Accords lanceront leur sixième album le 9 novembre prochain. Il y a de (très) fortes chances que le groupe fasse des spectacles de lancement pour accompagner la sortie de l'opus.

Le groupe a déjà annoncé quelques dates de concert pour l'hiver prochain. Vous pouvez consulter leur site internet pour plus d'informations.

Entre-temps, les membres du groupe organise pour une 11e année de suite le Festival de la Poutine dans leur ville natale de Drummondville, du 23 au 25 août prochain.

