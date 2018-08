La techno, un «p’tit remontant» pour Shawinigan

Dans les faits, on en convient, c'est "JUSTE" une grosse affiche. Pour @Enseignes St-Cyr, c'est "JUSTE" un autre mandat executé avec brio pour une autre entreprise de Shawi. Pour nous, c'est un lundi matin surréaliste. Il y a un peu plus de deux ans, on prenait racines à Shawinigan pour le démarrage de notre startup. On avait l'objectif ambitieux dans 5 ans d'avoir nos propres bureaux et une équipe d'une dizaine de personnes. Après 2 ans, on a notre chez-nous. On a notre équipe de 11 Avengers. On a notre logo sur l'une des bâtisses du centre-ville de notre #ShawiLove natal. Pour nous, c'est beaucoup plus qu'une enseigne extérieure. C'est un symbole. Le symbole d'une ville qui n'a jamais cessé de rêver plus grand. Le symbole d'une population qui a appuyé un virage économique de TPE et PME technos dont nous faisons partie. Le symbole de conjointes aimantes, à l'écoute, parfois rêveuses, parfois pragmatiques, mais qui nous soutiennent toujours. Le symbole d'une équipe grandissante de travailleurs heureux et dévoués qui brisent le paradigme du monde du travail fait de cubicules gris. C'est un symbole de réussite, de nombreux échecs et d'un trio de cofondateurs tissés serrés avec un #ShawiLove tatoué sur le coeur. C'est un honneur de pouvoir aposer nos couleurs et notre nom sur un coin de rue qui a vu 100 ans d'histoires et qui voit des milliers de Shawiniganais chaque jour. C'est avec le coeur rempli d'émotions et de fierté, la tête haute et le sourire fendu jusqu'aux lèvres qu'on amorce un nouveau chapitre dans le livre dont nous sommes les (super-)héros. 🙏🏻❤️ — #ShawiLove #monshawinigan #surprenantshawinigan #hardworkpaysoff #bigday #herewestand #hometown #growingup #startup #business #entrepreneuriat #entrepreneur #lifestyle

