Mlle EartH, une créatrice montréalaise à contre-courant

Voici une créatrice québécoise qui a décidé de ne pas faire comme les autres, comment cela?

Mlle EartH de son vrai nom Alexandra Cyr est une designer à contre-courant. Pas de boutique fixe ni de créations planifiées des semestres en amont, la jeune femme y va de voyages en coups de coeur, et tout semble lui sourire.

Courtoisie Mlle EartH

Le bouche-à-oreille

En témoigne cette 4e boutique éphémère nichée sous la galerie PETERwHART, en face du Marché Bonsecours dans un un concept architectural réalisé par Jean-Sébastien Bourdages, à voir! Sa volonté ? Aller à la rencontre de ses clientes en présentant ses nouveaux modèles dans un cadre intimiste et confidentiel qu'il faut chercher. Ici rien de tape-à-l'oeil, pas de nom flash non plus qui pourrait indiquer sa présence. Une recette qui semble prendre - à contre-courant et qui vise l'exclusif et l'unique. Un luxe en 2018? Certainement.

Ici, on parle vêtements, mais oeuvres aussi, celles de l'artiste peintre ANNLO qui y sont exposées.

Courtoisie Mlle EartH

Mobilité

Laptop en main, elle se déplace légèrement, faisant appel à des équipes locales au gré de ses allées et venues en Asie. Sa force? Des tissus de qualité achetés sur place et des créations aux coupes féminines, minimalistes et sûres se déployant d'une combinaison-pantalon à un chemisier, sans oublier vestes de tailleur et robes - les essentiels de la femme d'affaires (prix moyen d'une pìece: 150$). Le tout est créé localement et en petites quantités, on est loin du prêt-à-jeter.

Ses inspirations, elle les puise dans les voyages qu'elle fait de Bali à Ho Chi Mihn au Vietnam, deux collections qu'il est possible (re)découvrir dans cet espace quasi secret en attendant la ligne "Canadienne" qu'elle déploiera prochainement à Toronto. La jeune femme n'a pas encore posé ses valises, c'est dans le mouvement qu'elle avance à contre-courant.

