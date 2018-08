Les looks les plus iconiques de Madonna

Ce 16 août, Madonna fête ses 60 ans à Marrakech - un anniversaire plus qu'attendu. L'occasion de revenir sur les looks mode et beauté iconiques de la star qui ont marqué les dernières décennies. Blonde, brune, sexy, rock, quasi gothique ou "cow girl", la star a tout osé!

La chanteuse a partagé cette photo d'elle avec ce commentaire: « Au cas où quelqu'un oublie.»

Bonne fête à la Reine de la pop!

In case someone forgot! 👑🌈😂🔥💃🏾🍷🎂♥️🇲🇦#birthday #magic #Marakesh Une publication partagée par Madonna (@madonna) le le 16 Aoû 2018 à 12 h 13 m PDT

Côté cheveux, on ne pourra oublier les années «Like a Virgin », «Recherche Suzanne désespérement », «Material Girl» ou encore «La Isla Bonita» - plus de 35 ans de carrière et de looks capillaires qui évoquent parfaitement les années 80 si identifiables jusqu'à aujourd'hui.

Au registre style(s):

La période «Recherche Suzanne désespérement » - c'est aussi la coiffure crêpée, les boucles d'oreilles XXL, les gants en résille, le rouge à lèvre rouge intense et de tout ce qui symbolise les années 80. Le film sort en 1985, Madonna joue aux côtés de Rosanna Arquette dans cette aventure devenue culte.

La collaboration avec Jean-Paul Gaultier va marquer à tout jamais la carrière de la chanteuse et celle du créateur. Les fameux "body" aux seins coniques illustrent les années 1990 puis la tournée « Blonde Ambition Tour». La star et le créateur français se retrouveront ensuite en 2000 - il signera la tenue qu'elle porte aux Grammy Awards. Un parfum de couture et de soufre...

LA tenue intégrale en jean, c'est la fin des années 1990. Un look qu'elle arbore dans le clip « Ray of Light». Façon "Cow Girl", la Madonne se fait plus sage et devient une source d'inspiration plus accessible aussi.

Getty Images

Madonna OSE TOUT - même s'afficher en Marylin Monroe - ce sera pour les Oscars en 1993.

Ron Galella via Getty Images Madonna (Photo by Ron Galella/WireImage)

2005, année clé, Madonna pour son nouvel opus «Hung Up» semble tout droit sortie des années 60 métissées de 70. Brushing rétro et body qui colle à la peau, la chanteuse toute en jambes va parcourir le monde ainsi vêtue pour sa tournée «Confessions On A Dancefloor».

NICOLAS ASFOURI via Getty Images

Les années qui suivront seront moins éclatées côté mode, Madonna s'affiche couture avec toujours le brin de provoc qui ne la quitte jamais. Quand on la dit "plus sage", elle surprend au détour d'une soirée. C'est le cas lors du Met Gala 2016 sur le thème Manus x Machina, sa robe toute dentelle fera couler beaucoup d'encre. De dos, c'est une mini révolution, elle affiche au grand jour ses fesses sous un voile de tissu.

Taylor Hill via Getty Images

Dernièrement, elle se pare de blanc, de dentelles, et de fleurs. Assagie?

