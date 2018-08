L'état d'urgence décrété en Floride en raison d'une «marée rouge» dévastatrice

Les autorités ont décrété l'état d'urgence en Floride, où une "marée rouge" dévastatrice noircit l'eau de mer et tue dauphins, tortues marines et poissons à un rythme effréné.

Rien que ce mois-ci, plus de cent tonnes d'animaux marins ont été ramassées sur des plages désertes et empestées par une odeur nauséabonde autour de la ville de Sarasota, sur la côte ouest de la Floride, normalement très prisée des touristes.

Depuis le 7 août, douze dauphins se sont échoués sur le rivage du comté, tous morts, un bilan équivalent à celui d'une année entière normalement.

"C'est physiquement et mentalement épuisant", lâche Gretchen Lovewell, du Mote Marine Laboratory, en charge d'une équipe recueillant les tortues et les mammifères marins en détresse ou décédés.

108 tons! That's the amount of #deadfish due to #RedTide @SRQCountyGov workers have picked up since August 1, most of it off of #SiestaKey @MoteMarineLab @MyFWC pic.twitter.com/UtCVO8LzCm