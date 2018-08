Céline Dion rend hommage à Aretha Franklin

Céline Dion a réagi presque instantanément au décès d'Aretha Franklin en lui rendant hommage par l'entremise de ses réseaux sociaux.

«Je suis profondément attristée d'apprendre le décès d'Aretha Franklin, a déclaré la diva, partageant une photo du moment où elles avaient partagé la scène en 1998. C'était une artiste incroyable qui m'a influencée ainsi que des millions de gens. La reine de la soul et la chanteuse la plus inspirante de notre époque.»

«Il n'y aura jamais personne comme elle. J'ai eu le privilège de chanter avec Aretha. Assurèment l'un des grands moments de ma carrière. Mes pensées et mes condoléances à sa famille et à ses proches.»

Aretha Franklin s'est éteinte ce jeudi 16 août, dans son domicile de Détroit. L'artiste de 76 ans souffrait d'un cancer du pancréas depuis 2010.

«Nous avons été profondément touchés par l'incroyable élan d'amour et de soutien que nous avons reçu de nos amis proches, supporters et fans du monde entier, ont déclaré les proches de la chanteuse. Merci pour votre compassion et vos prières. Nous avons senti votre amour pour Aretha et cela nous réconforte de savoir que son héritage perdurera. Au moment où nous pleurons, nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période difficile.»

