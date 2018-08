10 cocktails pour célébrer la journée nationale du rhum

Le 16 août marque la journée nationale du rhum et on a pensé qu'en se jeudredi, vous aimeriez l'honorer comme il se doit. Empoignez donc une délicieuse bouteille de cette eau-de-vie en finissant et concoctez l'une de ces dix recettes de cocktails plus délicieuses et originales les unes que les autres.

Y a-t-il des amateurs de rhum dans la place?

Pichet de mojito au melon d'eau de Monsieur Cocktail Annie Ferland/Monsieur Cocktail Ingrédients : 10 oz rhum blanc 6 oz jus de lime fraîchement pressé 4 oz sirop simple Universel Monsieur Cocktail 1/2 melon d'eau 10 oz eau pétillante 1 bouquet(s) menthe fraîche cube(s) melon d'eau (pour décorer) rondelle(s) lime (pour décorer) Préparation : Passer le melon d’eau au mélangeur et le filtrer au tamis. Réserver. Taper les feuilles de menthe au creux de la main et les ajouter dans un pichet avec le reste des ingrédients. Remplir le pichet de glace et mélanger doucement à la cuillère de bar. Compléter avec l’eau pétillante. Décorer de rondelles de lime et de cube de melon d’eau. Créateur : Patrice Plante Voyez la recette sur le blogue de Monsieur Cocktail.

Ocho Old Fashioned Courtoisie Ingrédients : 2 parts de BACARDÍ Ocho 0.25 parts de sirop simple 2 traits d’amers d’Angostura® Préparation : Verser tous les ingrédients dans un verre à whisky, remplir de glace et brasser lentement jusqu’à ce que les ingrédients soient bien mélangés et que le tout soit bien froid. Garnir d’un zeste d’orange.

Cuatro Mismo Courtoisie Ingrédients : 2 parts de BACARDÍ Cuatro 4 parts de Club Soda Préparation : Verser les ingrédients directement dans un verre highball rempli de glace. Garnir d’un quartier de lime.

Cuatro Presidente Courtoisie Ingrédients : 1.5 parts de BACARDÍ Cuatro 0.75 parts de Martini & Rossi Rosso 0.25 parts de Curaçao à l’orange 1 cuillère de bar de Grenadine Préparation : Verser tous les ingrédients dans un verre à mélanger, ajouter beaucoup de glace et brasser jusqu’à ce que le tout soit bien froid. Verser tout en tamisant dans un verre en coupe et garnir d’un zeste de citron.

Kombuch'quoi? de Monsieur Cocktail Monsieur Cocktail Ingrédients : 1.5 oz rhum Morbleu 0.5 oz sirop de lime Monsieur Cocktail 2 tranche(s) gingembre frais kombucha à la framboise du Mont-Ferréol 1 glace infusée à l'argousier (pour décorer) Préparation : Dans un verre à mélange, ajouter tous les ingrédients, sauf le kombucha, et écraser le gingembre à l’aide d’un pilon. Ajouter de la glace et mélanger à la cuillère de bar (20 révolutions). Filtrer à la passoire dans un verre Old fashioned. Compléter avec le kombucha et décorer d’un cube de glace infusé à l’argousier. Créateurs : Patrice Plante et Ariane Boudreau Voyez la recette sur le Voyez la recette sur le blogue de Monsieur Cocktail

Venezuela Sling de Monsieur Cocktail Annie Ferland/Monsieur Cocktail Ingrédients : 1.5 oz rhum Diplomatico Exclusiva Reserva 1 oz jus de lime fraîchement pressé 1.5 oz jus d'ananas 0.25 oz sirop simple Universel Monsieur Cocktail 0.5 oz grenadine à l'hibiscus Monsieur Cocktail 3 cerises au marasquin Une pincée 5 épices 2 feuille(s) d'ananas (pour décorer) tranche(s) ananas (pour décorer) Préparation : Dans un shaker, piler les cerises dans le sirop et la grenadine. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger avec de la glace. Filtrer à la passoire dans un verre highball rempli de glace. Décorer d’une tranche et des feuilles d’ananas. Créateur : Julien Vézina Voyez la recette sur le blogue de Monsieur Cocktail.

Dark n' Stormy de Monsieur Cocktail Annie Ferland/Monsieur Cocktail Ingrédients : 2 oz rhum brun ou noir 1 oz jus de lime fraîchement pressé 0.75 oz sirop de gingembre Monsieur Cocktail 2 oz eau pétillante Préparation : Remplir un verre de glace. Ajouter tous les ingrédients, en terminant par le soda. Remuer légèrement à la cuillère de bar (10 révolutions). Décorer d’un quartier de lime. Créateur : Patrice Plante Voyez la recette sur le blogue de Monsieur Cocktail.

Mai Tai de RICARDO RICARDO 30 ml (1 oz) de rhum blanc 30 ml (1 oz) de rhum brun 30 ml (1 oz) de triple sec 30 ml (1 oz) de brandy à l’abricot 30 ml (1 oz) de jus d’ananas ou de mélange tropical 1/2 citron, le jus seulement 1/2 lime, le jus seulement 15 ml (1/2 oz) de sirop d’orgeat 1 trait d’Angostura 1 tranche d’ananas Glaçons Préparation : Dans un shaker, mélanger les rhums, le triple sec, le brandy à l’abricot, le jus d’ananas, le jus de citron, le jus de lime, le sirop d’orgeat et l’Angostura. Ajouter quelques glaçons et remuer vigoureusement. Verser dans un verre tulipe en filtrant les glaçons. Remplir le verre de glaçons. Décorer avec la tranche d’ananas et un parasol, si désiré. Servir avec une paille. La recette sur le site de RICARDO.

Saint-Lambert Iced Tea de RICARDO Ricardo Ingrédients : 125 ml (1/2 tasse) de glaçons 60 ml (2 oz) de rhum ambré 45 ml (1 ½ oz) de sirop au thé Earl Grey et aux cerises de terre (voir recette) 30 ml (1 oz) de vermouth rouge 30 ml (1 oz) de jus de citron 1 tranche d’orange 1 long zeste de citron Quelques cerises de terre, au goût Eau tonique, au goût Préparation : Dans un shaker, mélanger vigoureusement les glaçons, le sirop au thé Earl Grey et aux cerises de terre, le rhum, le vermouth et le jus de citron. Filtrer dans un verre high ball . Ajouter quelques glaçons. Garnir d’une tranche d’orange et d’un long zeste de citron. Ajouter de l’eau tonique pour remplir le verre et garnir de quelques cerises de terre, au goût. La recette sur le site de RICARDO.

Pomme épicée Davidstea Ingrédients : 2 Cuillères parfaites de thé Pomme épicée 1 tasse d’eau chaude 1 oz de rhum Glaçons Tranches d’orange et de citron Brin de thym Préparation : Faire infuser le thé dans l’eau chaude pendant 3 minutes. Filtrer ensuite dans une tasse à mesurer et jeter les feuilles. Dans un verre rempli de glace, combiner 1 oz de rhum, 4 oz de thé infusé et des tranches d’orange et de citron. Remuer. Garnir d’un brin de thym. À la vôtre ! Voyez la recette sur le blogue de DavidsTea.



VOIR AUSSI :