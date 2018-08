Sokoloff lingerie, plus puissante et inspirante que jamais

La griffe québécoise de lingerie Sokoloff a maturé et ça se voit. Dans une nouvelle campagne partagée ce 15 août, elle montre la femme à la fois forte et fragile, dans toute sa splendeur, et qui expose fièrement ses différences, célébrant la diversité plus que jamais. Un véritable hymne à la femme.

«Sokoloff a voulu explorer et partager de nouveaux thèmes comme celui de la liberté d'expression, de solidarité entre femmes, et tenter de briser le concept préconçu de ce qu'est censée être la "féminité" [et la beauté] aux yeux des grandes compagnies et du grand public», explique-t-elle par voie de communiqué, mettant notamment de l'avant l'acceptation de soi et de ses imperfections.

La magnifique vidéo dévoile des femmes libres, authentiques et émancipées aux corps divers, parfois non conventionnels. Pas nécessairement des mannequins. On aperçoit, entre autres, un couple lesbien ou encore un homme qui semblent embrasser chacun à leur manière leur féminité et surtout leur différence.

Et c'est la fondatrice de l'entreprise et designer, Sofia Sokoloff elle-même, qui s'est chargée de la réalisation et de la direction artistique.

«Sokoloff croit qu'il faut commencer par s'aimer entre-nous, et s'entraider d'abord si l'on veut que les choses changent, plutôt que de se critiquer et se comparer sans cesse», écrit-elle, s'inscrivant dans un mouvement faisant la promotion d'une image corporelle saine. Au diable les pressions sociales, les attentes et les critiques qui viennent souvent avec les réseaux sociaux, soutient-elle.

La marque lance du même coup sa collection automne 2018. Parmi les sous-vêtements - encore une fois fabriqués à partir de matières organiques dans les ateliers montréalais de Sokoloff - on retrouve les renommées bralettes de la marque ornementées de broderies de feuillage exotique, de fleurs et de rayures, des soutiens-gorges et des culottes féminines à souhait. Le tout dans des teintes de rose incarnat quasi pêche, de lilas, de blanc, de bleu poudre, ou de noir.

Les nouvelles pièces seront mises en vente dès le 17 août en ligne et en boutiques.

