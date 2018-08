Le plus grand rassemblement extérieur d'artisans québécois a lieu ce week-end

Envie de faire des petits bijoux de trouvailles bien de chez nous? Direction Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, où plus de 300 designers, pâtissiers, chefs, joailliers, savonniers, et artistes québécois se rassembleront ce 18 et 19 août à l'occasion de La Grande Fabrique.

Installés sur un parcours de plus d'un kilomètre sur la rue Sainte-Catherine Est, rebaptisé pour l'occasion la Rue des Créateurs, ils feront découvrir à tous les passants le fruit de leur savoir-faire. Partage, discussions, et dégustations gourmandes seront encore au rendez-vous pour cette 3e édition.

La Grande Fabrique

Pour orienter votre magasinage, le marché public éphémère sera divisé en six sections :

Etsy

Mode & Accessoires

Habitation

Alimentation

Bien-être

Enfants – Famille

L'art, la famille, le commerce local et le mode de vie écoresponsable sont au coeur de l'ADN de l'événement organisé en partenariat avec le site de vente en ligne d'artisanat Etsy Montréal. Des activités artistiques gratuites pour petits et grands sont d'ailleurs au programme. Un atelier de poterie ainsi qu'un atelier DIY avec Ismérie Anglade de L'Atelier du coin de la rue, par exemple. Et peut-être croiserez-vous l'animatrice Annie-Soleil Proteau, ambassadrice de l'événement et fière résidente du quartier.

Parmi les kiosques où on vous propose de vous arrêter cette année, on compte OCNI Factory qui propose des assaisonnements sous forme de crayons à tailler, Beurd et son streetwear funky confectionné à Montréal, This Ilk et ses bijoux uniques faits à la main, l'Atelier Entre-Peaux, écodesigner spécialisé dans la récupération de matières publicitaires ou La petite Écharde et ses objets divers de bois canadien récupéré.

La Grande Fabrique 18-19 août

Sur la rue Sainte-Catherine Est (entre Bourbonnière et Aird)

Un magazine Hochelaga!

Hochelaga

Le quartier Hochelaga-Maisonneuve a désormais son magazine éponyme pour le faire (re)découvrir non seulement aux Montréalais, mais aussi aux Québecois. Publié tous les ans, l'ouvrage mise sur l'authenticité d'HoMa, son caractère artistique et commercial, tout en dévoilant tous ses petits trésors cachés.

Avec pour premier thème l'authenticité, le magazine Hochelaga comprend entre autres un reportage sur les enjeux actuels du quartier, trois portraits de commerçants qui donnent à Hochelaga sa couleur unique jour après jour et une entrevue avec Guy A. Lepage, qui partage aux lecteurs ses souvenirs du quartier à travers les époques où il y a vécu.

