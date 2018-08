Le comédien Albert Millaire, connu pour ses rôles au théâtre et dans de nombreux téléromans au petit écran, est décédé mercredi après-midi à l'âge de 83 ans.

Albert Millaire avait fait partie de la distribution des téléromans Le Courrier du Roy, D'Iberville, Wilfrid Laurier, Road to Avonlea, Grande Ourse et plus récemment, Mémoires Vives. Au cinéma, il a joué dans de nombreuses productions dont J'en Suis et Sur le Seuil.

Au théâtre, il a joué dans Lorenzaccio, Mère Courage, Tartuffe, Hamlet, Le Mariage de Figaro, Amadeus, Le Misanthrope et Urfaust. Il a également réalisé la mise en scène de plusieurs pièces dont Les Sorcières de Salem, Le Temps Sauvage, Rhinocéros, Les Grands Soleils, Bilan, La Guerre, yes Sir, Jules César et La Main qui passe.

Artiste aux multiples talents, il a collaboré avec de grands noms de la musique tels que Léopold Simoneau et Pierrette Alarie, Charles Dutoit, Franz-Paul Decker, Jean Martinon et Kent Nagano.

PC/Paul Chiasson Albert Millaire a reçu le trophée pour Meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien pour «Oreste: the reality show» à la Soirée des Masques, en 2005.

L'agence Premier Rôle révèle que jusqu'aux dernières minutes avant son départ, il discutait avec passion du théâtre, de ses souvenirs professionnels, mais aussi des grandes amitiés qu'il avait développées avec ses collègues comédiens.

Au courant de sa carrière, il fut décoré de multiples reconnaissances, dont des doctorats honorifiques des universités Bishop et Montréal et la Médaille du Gouverneur général du Canada pour les Arts du spectacle. Il fut sacré Chevalier de l'Ordre de la Pléiade, Chevalier de l'Ordre national du Québec et Compagnon de l'Ordre du Canada.

Les dates des funérailles et d'un éventuel hommage au TNM viendront ultérieurement, indique l'agence Premier Rôle par voie de communiqué.

Par ailleurs, le Centre national des Arts mettra en berne son drapeau cette semaine pour rendre hommage à l'homme qui «a marqué profondément la vie culturelle canadienne».

Plusieurs personnalités publiques ont tenu à rendre hommage au comédien sur Twitter.

Un charisme unique, le théâtre et le jeu comme véritable vocation, Albert Millaire nous a fait don de son talent exceptionnel durant plus de 60 ans. Merci à ce grand homme de théâtre! — Marie Montpetit (@Marie_Montpetit) 15 août 2018

Il nous a quittés, aujourd'hui, le grand comédien et metteur de scène, Albert Millaire. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Outre son immense talent, je garderai un souvenir impérissable de son sourire et de sa magnifique voix. Reposes en Paix ! https://t.co/SQLSrSf5gm — Fatima Houda-Pepin (@FatimaHPepin2) 15 août 2018

Nous venons d'apprendre le décès d'un grand comédien québécois, M.Albert Millaire, qui a marqué le Québec par ses nombreuses performances au théâtre et à la télévision pendant une soixantaine d'années. Mes sympathies à la famille ainsi qu'aux proches.https://t.co/f3fGd0JQah — Jean-François Lisée (@JFLisee) 15 août 2018

Je viens d'apprendre avec grande tristesse décès d'un des plus grands du monde du Théâtre. M.Albert Millaire, homme d'exception, d'une prestance et présence exceptionnelle. Et quelle voix! Adieux M. Millaire Merci pour votre contribution au rayonnement de notre langue et culture pic.twitter.com/DbRNjmJP3z — DenisCoderre (@DenisCoderre) 15 août 2018

Triste d'apprendre le décès d'Albert Millaire, un grand comédien et metteur en scène qui a fait rayonner la culture québécoise et la langue française. Mes sincères condoléances à ses proches et amis, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont suivi tout au long de sa carrière. — Mélanie Joly (@melaniejoly) 15 août 2018

Un grand du théâtre et du cinéma nous quitte aujourd'hui. Merci Albert Millaire pour les moments et les émotions que vous nous avez fait vivre. Mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux proches. — Philippe Couillard (@phcouillard) 15 août 2018

J'apprends avec beaucoup de tristesse le décès du grand acteur et metteur en scène Albert Millaire.

J'entends encore sa voix profonde et si riche. Il va nous manquer.

Mes plus sincères condoléances à ses proches. — François Legault (@francoislegault) 15 août 2018