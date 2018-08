Vous pourriez bien vous retrouver au volant d'une voiture construite par Apple, si on se fie aux dires d'un analyste réputé pour sa connaissance de la stratégie du géant de la techno.

Selon Ming-Chi Kuo, qui travaille maintenant pour TF International Securities, la croissance future d'Apple est intrinsèquement liée à la sortie de ces produits. Il estime donc la sortie sur le marché du Apple Car dans la fenêtre 2023-2025.

Et cette voiture révolutionnerait le marché de l'automobile comme l'a fait l'iPhone lors de sa sortie en 2007. Toujours selon Kuo, c'est le travail d'Apple en réalité augmentée qui permettrait à la compagnie fondée par Steve Jobs et Steve Wozniacki de bouleverser les habitudes de conduite.

Dans sa note aux investisseurs, dont AppleInsider a obtenu copie, Kuo soutient que «le secteur service d'Apple croîtra significativement en entrant dans le vaste marché du financement d'automobile via l'Apple Car, et [...] Apple peut réaliser une meilleure intégration matérielle, logicielle et de service que ses actuels compétiteurs dans l'électronique et des potentiels compétiteurs dans le secteur de l'auto».

Le fait que le géant de Silicon Valley travaille à la conception d'une automobile est connu depuis 2014. Cependant, en 2016, la compagnie a remis son focus sur le développement de logiciels, et a gardé ses ressources humaines pour le développement de l'automobile à un strict minimum. Toutefois, l'arrivée de Doug Field, qui a travaillé cinq chez Tesla, ravive les espoirs de voir l'Apple Car voir le jour dans un futur pas si lointain.

Des lunettes de réalité augmentée en 2020

Ming-Chi Kuo a également prédit l'arrivée de lunettes de réalité augmentée pour 2020. Selon 9to5Mac, cela aurait du sens, puisque Apple développe présentement ARKit, un logiciel d'exécution de réalité augmentée. La création de matériel physique serait donc la prochaine étape.

MacRumors indique que les lunettes seraient munies d'un écran, d'un processeur intégré et d'un nouveau système d'exploitation basé sur iOS appelé «rOS».