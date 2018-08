Suzanne Clément, bouleversante dans «Le rire de ma mère»

Dans le film français Le Rire de ma mère, la comédienne québécoise interprète avec brio un nouveau personnage féminin au caractère bien trempé. Une mère qui veut continuer à vivre dans l'excès malgré le cancer qui la ronge.

«Pascal Ralite et Colombe Savignac (le couple qui a réalisé le film) avaient pensé à moi après Laurence Anyways, confie Suzanne Clément en entrevue avec le HuffPost Québec. Mais leur productrice trouvait que je n'étais pas encore assez connue en France. Puis Mommy est arrivé, et on m'a proposé le rôle de Marie.»

L'actrice québécoise livre une nouvelle performance bouleversante dans la peau de cette mère un peu fofolle et célibataire qui se sait condamnée par un cancer. Ce personnage solaire et extravagant a été inspiré par l'ex-compagne du réalisateur Pascal Ralite qui lui a donné un enfant, avant d'être touché par un cancer. «Le réalisateur voulait rendre hommage à son enfant avec ce film parce que quand ce drame est arrivé, il ne savait pas trop comment dire à son fils que sa mère avait un cancer», explique Suzanne Clément.

Loin de sombrer dans le pathos, le premier long-métrage de Pascal Ralite et Colombe Savignac aborde le thème de la maladie avec une grande sensibilité, et même une certaine forme de légèreté. «Ce film-là parle aussi de la vie et de l'envie de goûter aux choses jusqu'au bout», souligne Suzanne Clément. Brillante sous les traits de cette héroïne qui choisit de mordre dans la vie à pleines dents, la comédienne est pour beaucoup dans la réussite de ce drame lumineux et émouvant.

«J'avais les larmes aux yeux en pensant à ce qu'une mère peut laisser à son enfant après sa mort. Même si je n'ai pas d'enfant, j'ai toujours eu la fibre maternelle, ajoute Suzanne Clément qui a également apprécié jouer un personnage qui peut, parfois, se laisser emporter par son tempérament excessif. «Marie n'est pas nécessairement quelqu'un de juste. Elle peut se montrer très dure. Même si elle adore son enfant, elle peut aussi se montrer égoïste. Elle veut s'occuper de son fils parce qu'elle l'aime, mais elle peut aussi l'oublier. Cet enfant-là ne se sent pas très sécure avec cette mère-là.»

Lors de la sortie en France du Rire de ma mère, en janvier dernier, Suzanne Clément n'a pas manqué de s'attirer les louanges des critiques de l'autre côté de l'Atlantique. De quoi enchanter l'actrice qui a récemment emménagé dans le 11e arrondissement de Paris, non loin du canal Saint-Martin et de la Place de la République. «Il y a un côté effervescent et exubérant qui me plait bien dans la vie parisienne. Surtout que je n'habite pas dans le quartier le plus calme de Paris, dit-elle. Mais j'adore aussi venir à Montréal. C'est un peu comme avoir deux amours.»

Si elle était de passage dans la métropole pour accompagner la sortie du Rire de ma mère au Québec, après un road trip qui l'a conduit du Portugal jusqu'au Cap Vert, Suzanne Clément ne prévoit pas revenir prochainement tourner dans la Belle-Province. «On m'a offert de beaux projets au Québec, mais j'étais déjà engagée sur d'autres projets en France, explique-t-elle. Il y a d'autres choses qui ne se sont pas concrétisées au Québec. Mais pour être honnête, c'est vrai que j'ai surtout le désir pour le moment de tourner en France.»

Après le long-métrage du duo Pascal Ralite-Colombe Savignac, Suzanne Clément sera à l'affiche du nouveau film de Fred Cavayé, Le jeu, dont la sortie est prévue pour octobre en France. Dans ce remake du film italien Perfetti sconosciuti, l'actrice se mettra à table avec une belle brochette de comédiens, dont Bérénice Bejo, Vincent Elbaz et Roschdy Zem, pour participer, le temps d'un souper, à un petit jeu qui ne manquera pas de virer au drame. «La soirée va prendre toute une tournure. C'est une comédie grinçante», confie Suzanne Clément, avant d'ajouter : «Le réalisateur aimerait beaucoup venir présenter le film au Québec.»

Distribué par K-Films Amérique et mettant en vedette Suzanne Clément, Pascal Demolon, Igor Van Dessel, Le rire de ma mère prendra l'affiche le 17 août au Québec.

