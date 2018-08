Nouvelle saison de Moi et Cie: la vérité au petit écran

Moi et Cie a vu juste au printemps dernier en se tournant vers les faits vécus. Forte de son succès, la chaîne continue sur sa belle lancée cet automne en offrant cinq nouvelles productions au sein de sa programmation déjà fournie.

«Nous sommes très fiers de notre offre télévisuelle. Plus que jamais, Moi et Cie est la chaîne spécialisée dans les histoires vraies», a indiqué Suzane Landry, directrice principale Chaînes et programmation de Groupe TVA.

Cinq productions originales québécoises

C'est ainsi qu'on pourra (re)découvrir Étienne Boulay dès le mardi 21h août à 19h dans le tout nouveau docu-réalité Liens rompus. L'ex-footballeur, qui a survécu à ses démons après avoir connu la gloire, se trouve cette fois dans le rôle d'animateur et d'intervieweur sensible. «J'ai envie d'aider les gens à avoir une deuxième chance, comme moi j'y ai eu droit.» Liens rompus, c'est une opportunité de revenir sur des situations regrettables qui ont eu des conséquences importantes sur la vie des personnes qui les ont vécues. Dans le premier épisode, un père tente par expérience de reprendre contact avec son ex-conjointe afin de revoir sa fille après plus de huit ans de séparation.

Étienne Boulay n'est pas le seul sportif qui sera à l'antenne de Moi et Cie cet automne. Dave Morissette, ancien joueur de hockey qui oeuvre aujourd'hui en tant qu'animateur de TVA Sports, nous entraîne avec lui, ses deux fils et son père sur le chemin de Compostelle le 3 octobre à 21h dans Dave Morissette - Arrêter le temps. Un documentaire qui s'annonce fort en émotions, dans lequel Morissette vit des moments d'une grande intensité avec les hommes de sa famille.

Au rang des nouveautés à surveiller avec attention, notons Pot Inc., une série documentaire qui suit la sympathique famille Bertrand, dès le mercredi 22 août à 20h30. Qui dit légalisation du cannabis, dit aussi cultivateurs - légaux - de cannabis. Lorsque Stéphane Bertrand a reçu un appel du géant Canopy Growth, qui se spécialise dans la culture du cannabis, il a hésité un peu. Voulait-il vraiment tourner la page sur 28 ans à la tête de la production de tomates roses au Canada? Apparemment oui, puisque les Serres Bertrand sont récemment devenues Les Serres Vert Cannabis (Vert Mirabel). En plus de permettre aux téléspectateurs de suivre les conséquences de cette décision, Pot Inc. permettra probablement de dénouer quelques préjugés envers cette drogue qui sera légale le 17 octobre 2018 au Québec.

Après le cannabis, le fentanyl. Cette drogue qui a causé des milliers de morts et défrayé les manchettes plus souvent qu'à son tour est scrutée sous la loupe dans Fentanyl: la menace, animé par Samian dès le 31 octobre à 20h30. «J'ai accepté d'animer cette émission parce que j'ai déjà retrouvé mon père alcoolique et toxicomane dans la rue. L'idée, c'est de déconstruire des préjugés.» Le rappeur se lance donc sur la piste de cette substance néfaste, entre avis de spécialistes et histoires touchantes.

La dernière nouveauté québécoise, et non la moindre: Infractions, une série documentaire qui se concentre sur l'expérience de personnes sans casier judiciaire qui se mettent soudainement dans le pétrin. Dans le premier épisode, par exemple, on suit les aventures d'un homme accusé de cruauté animale et d'une dame prise à faire du vol à l'étalage. Grave, n'est-ce pas? Et si on regardait plutôt de l'autre côté de la médaille? On suit alors trois équipes d'avocats spécialisés qui tenteront de limiter les dégâts des gaffes de leurs clients. Une émission qui risque de nous faire réaliser que notre paix d'esprit ne tient parfois qu'à un fil.

Une programmation en mouvement

Cet automne, le public pourra également découvrir 3 jours pour vivre, une série de reconstitutions des heures suivant un enlèvement; Derniers recours, qui s'interroge sur la culpabilité de certains prisonniers; ainsi que Projet innocence, série documentaire qui s'intéresse aux personnes s'étant retrouvées à tort derrière les barreaux dès le 20 août. Du côté de la fiction, les téléspectateurs pourront suivre les activités trépidantes d'un centre d'appels de Los Angeles dans 9-1-1 et découvrir, dès le 22 août, L'affaire Menendez: Law & Order True Crime, qui retrace le procès de Lyle et Erik Menéndez, qui ont tué leurs parents le 20 août 1989.

Ce n'est pas fini! La chaîne compte bien ajouter des nouveautés, des films et des séries à sa programmation automnale. Pour découvrir toutes les émission à l'antenne de Moi et Cie, c'est ici.

La chaîne sera d'ailleurs débrouillée du 20 août au 10 septembre.

