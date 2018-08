Un individu armé qui a forcé la fermeture complète d'une partie de l'autoroute 440, à Laval, s'est finalement rendu aux policiers, mardi, en fin d'après-midi.

La police de Laval a précisé que l'homme s'était couché au sol et qu'il avait été maîtrisé par les policiers vers 16 h 35, sans qu'il n'y ait d'incident.

L'intersection formée par l'autoroute 440 et le boulevard des Laurentides devrait être rouverte prochainement. Elle était fermée depuis 15 h 10.

Selon la police de Laval, l'homme en détresse aurait immobilisé le véhicule qu'il conduisait sur le viaduc du boulevard des Laurentides au-dessus de l'autoroute 440.

L'individu dépressif aurait ensuite lui-même contacté les services d'urgence, d'après Évelyne Boudreau, porte-parole du Service de police de Laval. Il se promenait autour de son véhicule avec une arme longue.

Major police operation in Laval at this hour. Sector around Hwy 440 and Des Laurentides Blvd. closed to traffic. Police say there's an "armed, depressed man" inside a parked vehicle. pic.twitter.com/PwETEmikuW