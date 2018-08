Nos coups de coeur alcoolisés de l'été

Avec l'été torride qu'on a, arrive le 5 à 7 et tout ce dont on a envie est un bon verre pour nous rafraîchir les idées. Mais qu'est-ce qui ferait votre bonheur ce soir? Vin, bière, cidre, ou même spiritueux? Pigez dans cette sélection de boissons estivales qu'on a aimé (re)découvrir pendant la belle saison.

Une vodka noire!

Hounds Black Hounds Black

Elle nous arrive de Terre-Neuve et est noire d'ébène, brumeuse, quasi opaque, mais c'est de la vodka! Hounds Black Mineral Vodka vient se tailler une place parmi ses semblables transparents à la SAQ. Même si elle est filtrée au charbon, ce n'est pas de là que découle sa couleur. Elle est infusée de minéraux, nous explique la marque sans nous dire lesquels - avec des acides fulviques.

Au-delà de sa couleur, on est surpris par sa finition veloutée et ravi par les effluves d'agrumes et de vanille ainsi par son goût et sa finition légèrement sucrée.

Elle surprendra à coup sûr vos invités et fera certainement un tabac pour les cocktails d'Halloween!

39,45$

Tant que ça pétille

Steam Whistle

LightRocket via Getty Images

Une pilsner torontoise débarque au Québec. La Steam Whistle à la couleur dorée, au goût rafraîchissant et certifiée sans OGM est parfaite pour une journée chaude d'été. Ce qui nous charme surtout : le souci écolo de l'entreprise. De la bouteille aux étiquettes en passant par le carburant pour la livraison ont été ajustés pour avoir un impact minimal sur l'environnement.

Disponible dans certains dépanneurs spécialisés.

Les Trois Mousquetaires/Facebook

La microbrasserie Les Trois Mousquetaires offre depuis le début de l'été la Sour Citra, une pale ale sure aux agrumes très rafraîchissante. Des arômes de lime, de pamplemousse et de tangerine ressortent. L'acidité est plutôt légère, ce qui la rend super facile à boire! Elle conviendra à ceux qui s'initient à la sure.

Cidre Milton Star

Cidrerie Milton

Pour faire changement de la bière, essayez les cocktails au cidre revus et corrigés de La Cidrerie Milton - autrefois nommée Les Vergers de la Colline. Les Milton Star, vendus en cannettes, sont disponibles à la pomme et au pamplemousse. Ça déborde de fruits, c'est léger et comble les amateurs de boissons (très) sucrées. On sent - surtout avec le nouveau look - qu'on invite les jeunes à se tremper les lèvres.

Pour un paquet de 4 cannettes de 355 ml : 11,48$ à la SAQ et 10,99$ à l'épicerie

Peroni

Arrivée dans les épiceries et dépanneurs du Québec l'été dernier, l'Italienne Peroni Nastro Azzurro nous a à nouveau rafraîchis avec sa légèreté. Elle révèle des notes subtiles d'agrumes et d'épices combinées à une finale étonnamment sèche. Elle étanche notre soif à tout coup. (Psst : certains la comparent à la Néérlandaise Heineken).

Des vins beaux, bons, pas chers

Fiol

Fiol/Facebook

Envie de bulles rafraîchissantes, mais pas trop chères? Une des meilleures options à la SAQ reste le prosecco de Fiol. Il est frais, sec et fruité à la fois et offre juste suffisamment de bulles. On note des arômes de poires et de citron. Bon rapport qualité-prix ici!

15,55$ à la SAQ

Ken Forrester Old Vine Reserve

SAQ

Ce chenin blanc d'Afrique du Sud a sublimé notre été en comblant nos besoins de fraîcheur. Produit par le même viticulteur que le populaire Petit à la SAQ, il est sec et vif avec de subtiles notes fruitées et végétales. Ses notes de pomme, de craie et d'herbe ont conquis notre palais. En bonus pour l'été : il accompagne à merveille les grillades et les plats asiatiques.

18,80$ à la SAQ

The Curator

SAQ

Autre vin d'Afrique du Sud à considérer été comme hiver : Curator. D'abord, pour son prix ridiculement bas (13$), malgré une place enviable dans l'Espace Cellier, mais aussi pour sa fraîcheur. Les notes florales sont bien présentes, celles de fruits exotiques comme le melon, aussi. À boire sans prétention sur le bord de la piscine.

13$ à la SAQ

Nobilo

SAQ

Ce sauvignon blanc ultra fruité et vif bonifiera vos sorties à la plage. On note des arômes de fruits tropicaux, d'ananas et de lime, entre autres. L'acidité franche est des plus agréable et rafraîchissante. Attention, ça se boit tout seul, c'est dangereux!

16,60$ à la SAQ

Rosé Bù

On ne peut pas parler d'été sans rosé. Juste à temps pour la belle saison, la sommelière Jessica Harnois lance un tout nouveau cru rosacé : un gris de Grenache rafraîchissant, légèrement acidulé et fruité que vous pourrez empoigner à l'épicerie. Sans être le meilleur dans sa catégorie, il risque de plaire à pas mal tout le monde à l'apéro.

13,35$ à l'épicerie

Vermouth Lab

LAB

Un délicieux vermouth québécois élaboré par les passionnés de cocktails du bar Lab. Élaboré à partir de vin fortifié provenant du vignoble Val Caudalies dans les Canton-de-l'Est auquel on y ajoute plantes et épices, il est délicat, juste suffisamment amer et bien balancé. On note de fines notes épicées et de surprenantes pointes d'agrumes. À savourer sur glace avec un peu de tonique, au soleil, préférablement.

24,95$

Pour allonger vos cocktails

1642

1642/Facebook

La marque montréalaise de boissons artisanales a récemment revu son image de marque, mais aussi ses recettes pour les rendre notamment plus pétillantes. Toujours conçues avec de l'eau de source, des arômes et sucres naturels, elles nous charment dans nos cocktails ou mêmes seules. On a un penchant pour le Tonic peu sucré aux arômes d'épinette et de lime ou la touche de sirop d'érable dans le Cola.

Prix variés - voyez les points de vente. http://1642.ca/fr/nous-trouver/

Kombucha Gutsy

Gutsy/Facebook

Tous les kombucha sont parfaits pour allonger vos cocktails, mais on a faible particulier pour les boissons de la marque Gutsy. L'image de marque est premièrement magnifique, les recettes sont excellentes, mais l'entreprise propose des remplissages en fût lorsque vous rapportez votre bouteille. Donc, pas de déchet et un format d'un litre à rapporter à la maison.

Goûtez absolument à la boisson intitulée Chill out composée de Verveine et scutellaire. Pas trop sucré, avec d'agréables notes de plantes et une pointe d'acidité. C'est addictif et ça te replace un estomac! On est bien attiré aussi par la Hibiscus & fenouil.

Sparkling Ice

sparkling ice/Facebook

La marque vient de lancer deux nouvelles saveurs d'eau pétillante. Pamplemousse rose et limonade classique (notre préféré). Elle est zéro calorie, la saveur est naturelle et rafraîchissante. Pas mal dans un mojito!

Entre 1$ et 1,79$

