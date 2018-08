Deux policiers du Minnesota ont réalisé une opération de sauvetage pour le moins inhabituelle, samedi.

Cinq femmes dévalaient le lac Fish près de Stark au Minnesota sur un flotteur géant en forme de licorne. Les deux policiers les ont aperçues et ont décidé de s'arrêter pour prendre une photo.

Lorsqu'ils se sont approchés, ils se sont rendu compte que le flotteur était coincé dans des algues.

Les policiers ont donc trouvé une corde et l'ont lancée aux femmes pour les tirer vers le quai.

Le comté du shérif de Chisago a publié une vidéo de l'opération sur Twitter en indiquant «qu'avec plusieurs fous rires et des compétences inégalées pour tirer une corde, elles ont été tirées jusqu'au quai».

Driving by a local lake we observed a bunch of women in a 🌈🦄 stuck in the weeds...Yes a rainbow unicorn... With a handful of laughs and some mad rescue roping skills they were pulled back to the dock! #wherestheglitter pic.twitter.com/qCyhfJqAa9 — Chisago Co Sheriff (@ChisagoCountySO) 11 août 2018

Certains usagers de Twitter ont profité de la situation pour faire quelques blagues.

Sometimes even unicorns need help. — M.A. Rosko (@MAFox9) 12 août 2018

«Même les licornes ont parfois besoin d'aide.»

When police become photographers! I think they were really rescuing the unicorn...♡THANKS @tbenderphoto1 @ChisagoCountySO — Janet Combs (@buddy_hollys) 12 août 2018

«Quand des policiers deviennent des photographes. Je crois qu'ils voulaient surtout sauver la licorne.»

Hope you guys are around when we run the flamingo into trouble... pic.twitter.com/xHaJnK16RA — Lori Nelson (@LoriNelson1965) 12 août 2018

«J'espère que vous serez tout près de nous quand le flamand sera en difficulté.»