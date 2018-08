Phil Roy animera un nouveau talk-show à V

Après avoir été considéré comme un sérieux candidat pour remplacer Éric Salvail à la barre du rendez-vous de fin de soirée de V, Phil Roy aura finalement son propre talk-show sur les ondes du même réseau l'hiver prochain.

Dans Phil s'invite, l'humoriste et animateur s'entretiendra avec des personnalités québécoises dans le confort de leur demeure.

Un concept cherchant visiblement à titiller la curiosité des spectateurs en ce qui a trait à l'habitat de leurs vedettes préférées, tout en transformant leur zone de confort d'une manière inusitée.

«Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir mon talk-show, a confié Phil Roy par voie de communiqué. Avec Phil s'invite, au lieu de recevoir les artistes sur mon plateau, je vais me rendre chez eux! On va tourner dans toutes sortes de lieux insolites et ça va me permettre d'avoir des confidences différentes de ce qu'on entend ailleurs.»

Produit par Julie Snyder, ce nouveau rendez-vous hebdomadaire se déploiera en 11 émissions d'une heure dès le début de l'année 2019.

