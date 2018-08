Ses textos anti-Trump envoyés à sa maîtresse ont coûté son poste à l'agent spécial Peter Strzok, limogé par le FBI. "Enfin" a tweeté lundi le président, qui le poursuit de son ire depuis des mois.

Aitan Goelman, l'avocat de l'agent Strzok, a indiqué que l'homme qui avait servi au FBI pendant 21 ans avait été limogé vendredi par le directeur adjoint de la police fédérale, David Bowdich.

Si l'avocat s'est étonné d'une mesure disciplinaire qu'il juge "inhabituellement sévère", Donald Trump n'a pas attendu longtemps pour se réjouir sur Twitter.

Agent Peter Strzok was just fired from the FBI - finally. The list of bad players in the FBI & DOJ gets longer & longer. Based on the fact that Strzok was in charge of the Witch Hunt, will it be dropped? It is a total Hoax. No Collusion, No Obstruction - I just fight back!