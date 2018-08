Les plus belles et les pires tenues des Teen Choice Awards 2018

Dimanche 12 août se déroulait la 20e édition des Teen Choice Awards, la cérémonie qui récompense les personnalités et les œuvres des mondes de la musique, de la danse, de la télévision, du sport, du cinéma et autres, en se basant sur leur popularité auprès des adolescents - les seuls votants.

Pour l'occasion les stars en lice avaient revêtu leurs plus beaux atours, mais ce ne fut pas un succès pour certaines.

Coup de coeur pour la robe bustier de Lucy Hale et celle en cuir jaune de Nina Dobrev, à la fois chics et couture. On ne s'étendra pas sur la silhouette en latex rose de Bebe Rexha qui flirte avec le comble du mauvais goût. Découvrez ci-dessous des plus beaux looks aux pires.

Lucy Hale Steve Granitz via Getty Images

Nina Dobrev LISA O'CONNOR via Getty Images

Katherine Langford LISA O'CONNOR via Getty Images

Chloë Grace Moretz Jon Kopaloff via Getty Images

Camila Mendes Steve Granitz via Getty Images

Madelaine Petsch Steve Granitz via Getty Images

Anna Kendrick Steve Granitz via Getty Images

Anna Hopkins Jon Kopaloff via Getty Images

Normani Hamilton Steve Granitz via Getty Images

Corinne Foxx Steve Granitz via Getty Images

Alexandra Shipp Jon Kopaloff via Getty Images

Ally Brooke Frazer Harrison via Getty Images

Maddie Ziegler Frazer Harrison via Getty Images

Natasha Bure Kevin Mazur via Getty Images

Sabrina Carpenter Steve Granitz via Getty Images

Michelle Mitchenor Frazer Harrison via Getty Images

Bebe Rexha LISA O'CONNOR via Getty Images

Jess Hilarious Frazer Harrison via Getty Images

