Jim «The Anvil» Neidhart, qui a formé le populaire duo de la Hart Foundation avec son beau-frère Bret, est décédé. Il avait 63 ans.

Neidhart, qui a entrepris la lutte professionnelle en 1979 après une carrière au football professionnel avec les Raiders d'Oakland et les Cowboys de Dallas dans la NFL, a eu pour mentor Stu Hart, membre du Temple de la renommée de la WWE.

Marié à la fille de Stu, Ellie, il est devenu membre de la famille Hart avant de rejoindre la WWE avec Dynamite Kid, Davey Boy Smith et Bret "Hit Man" Hart.

Stunned and saddened. I just don't have the words right now. pic.twitter.com/fcO8Skuuhz