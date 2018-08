Emmanuelle Latraverse de retour sur les ondes de TVA

Emmanuelle Latraverse effectue un retour sur les ondes de TVA et LCN après avoir passé les treize dernières années à Radio-Canada.

Dès aujourd'hui, l'analyste politique contribuera aux émissions Mario Dumont et La Joute à LCN, en plus des bulletins d'informations de 17h et 22h à TVA. Elle couvrira la colline parlementaire à Ottawa, en plus de se prononcer sur la politique québécoise.

«Je suis très heureuse d'effectuer un retour à TVA Nouvelles, j'y ai fait mes premières armes, a déclaré la principale intéressée par voie de communiqué. Expliquer, analyser, vulgariser et comprendre la politique et les grands enjeux de l'heure m'ont toujours profondément animée et inspirée.»

De son côté, André Chevalier, le rédacteur en chef de TVA Nouvelles et LCN, croit que les téléspectateurs des deux réseaux bénéficieront «de son expérience, de ses connaissances et de sa passion pour le monde politique».

Emmanuelle Latraverse avait annoncé son départ de Radio-Canada en juin dernier.

«Le journalisme est un des plus beaux métiers du monde, mais il ne doit pas devenir une cage dorée, ce serait trahir l'idéal qui l'anime», avait-elle lancé sur Twitter.

