Drew Barrymore est une star naturelle qui nous fait du bien

Drew Barrymore est une star sans filtres qui fait activement la promotion de l'acceptation de soi-même. Elle partage citations et photos au naturel pour appuyer son propos - et cela fait franchement du bien.

Ce dimanche 12 août, elle a multiplié les publications dans ce sens en partageant cette phrase d'abord publiée par la journaliste Elaine Welteroth : «elle est à un moment de sa vie où la paix intérieure est sa priorité - et la négativité ne peut pas exister.»

Puis elle a enchaîné avec cette photo d'elle sans maquillage aimée plus de 450 755 fois.

« Heureuse tout en prenant en compte les conseils des plus sages d'entre nous. D'une manière ou d'une autre, je mets en pratique certaines choses.»

La comédienne suivie par 9,6 millions d'abonnés ponctue ce média social de déclarations et de clichés allant dans le sens de l'acceptation de soi-même. Pour preuve encore cet extrait de la poète Cleo Wade qui explique que la plupart des gens sont à la recherche d'un endroit sûr afin d'être eux-mêmes.

N'est-ce pas la quête d'une vie?!

#summerregram @cleowade Une publication partagée par Drew Barrymore (@drewbarrymore) le le 12 Aoû 2018 à 9 h 19 m PDT

Il ne fait aucun doute que le but de tout à chacun est de trouver la paix et de s'assumer entièrement et sans filtres. Et s'assumer n'est-ce pas le meilleur moyen pour être bien avec les autres? La star milite dans ce sens et le fait savoir sans ... filtres!

