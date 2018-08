Les acteurs de «Retour vers le futur» réunis pour une photo pleine de nostalgie

Les têtes d'affiche de la trilogie Retour vers le futur, Michael J. Fox (Marty McFly), Christopher Lloyd (Doc Brown), Lea Thompson (Lorraine McFly) et Thomas Wilson (Biff Tannen), se sont réunis le week-end dernier pour prendre part à la convention Fan Expo, à Boston.

Les acteurs ont évidemment profité de l'occasion pour prendre la pose ensemble et partager le cliché sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur des amateurs.

Sortis respectivement en 1985, 1989 et 1990, les trois volets de la série Retour vers le futur demeurent encore aujourd'hui certains des films populaires les plus aimés, cités et célébrés des années 1980 et 1990.

