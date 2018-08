7 tendances cheveux hot de la rentrée 2018

La rentrée est toujours la promesse de nouvelles tendances, mode bien sûr, mais pas seulement. Autres sujets de la plus haute importance: les colorations et coupes de cheveux qui auront la cote cet automne 2018.

En voici 7 qui vont faire rocker la prochaine saison et nous feront oublier l'été sans regrets.

Le roux

Auburn, blond vénitien ou roux flamboyant, c'est la couleur que l'on a repérée sur tous les défilés annonciateurs des tendances. Et s'il ne fallait en retenir qu'une, ce serait celle-ci: le roux cuivré. Ne perdez jamais de vue que si elle a de quoi faire rêver, cette nuance ne convient pas à toutes les carnations - loin s'en faut - puisqu'elle a tendance à faire ressortir les rougeurs de la peau. Les épidermes sujets à la couperose et rosacée ne se marient pas du tout avec cette tonalité de crinière. Pour celles qui en rêvent, sachez qu'elle nécessite beaucoup d'entretien et de la raviver très régulièrement. Pas question de sauter un rendez-vous chez votre coiffeur.

AFP/Getty Images Défilé Stella McCartney automne-hiver 2018/2019

AFP/Getty Images

Les reflets naturels tout comme les coiffures (des longues crinières ultra naturelles)

Cette rentrée sera naturelle ou ne sera pas. Si les pastels et jaunes quasi fluos sont tendance, il n'en demeure pas moins que le naturel caracole en tête des tendances de l'automne. Ce qui ira de pair avec les coiffures et longueurs elles aussi naturelles. L'une des stars de ce courant est certainement la Parisienne Caroline de Maigret - reine des Parisiennes et de cette mode à la fois cool/chic/sans effort. On signe sur-le-champ!

La tendance "je me suis réveillée comme ça"

Exit le lissé parfait, pour cette rentrée on fait des vagues et notre pilosité a des côtés indomptables. Mais sachez tout de même que le naturel nécessite un peu d'efforts tout de même quitte à passer par la case rouleaux pour donner de l'effet à nos cheveux.

Victor VIRGILE via Getty Images Isabel Marant automne-hiver 2018-2019

Les coupes courtes

Qui a dit que les cheveux courts n'étaient pas synonymes de féminité? Certainement pas nous! Repérées sur les défilés annonciateurs de l'automne-hiver, elles seront parmi les coiffures stars des deux prochaines saisons. Les plus audacieuses oseront peut être même de se raser le coco. Pas nous!

AFP/Getty Images Giorgio Armani automne-hiver 2018-2019

AFP/Getty Images Blumarin automne-hiver 2018/2019

Le carré toujours

On n'en finit pas de parler de coupe au carré, toujours et encore. Quelle est la meilleure version de cet automne 2018? Celle qui conviendra à votre visage selon sa morphologie. Seul vrai indice, il ne devra pas toucher vos épaules pour être dans le coup et être ... naturel: LE MOT CLÉ DE LA RENTRÉE!

Peter White via Getty Images Isabel Marant automne-hiver 2018-2019

Les accessoires de cheveux rétro

Repérées chez Alexander Wang, les fameuses pinces "crabe" XXL que l'on n'aurait jamais imaginé revenir sur le devant de la scène comme le sac banane cet été. Ne jamais dire "fontaine, je ne boirai pas ..." . Il y a aussi le serre-tête zig zag dans la même veine.

Keep it together #WANGINC Une publication partagée par ALEXANDER WANG (@alexanderwangny) le le 14 Fév 2018 à 3 h 40 m PST

Le retour des années 60

Non, vous ne rêvez pas... Pour une soirée, pourquoi ne pas craquer pour un brushing rétro et volumineux? À voir si l'on s'y met pour de vrai...

Gamma-Rapho via Getty Images Moschino fall-winter 2018-2019

Envie de changer de tête? À vous de jouer.