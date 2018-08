Deux jours après que quatre personnes ont été tuées dans un quartier paisible du Nouveau-Brunswick, le défilé de la Fierté de Fredericton doit avoir lieu dimanche, et le maire de la ville a déclaré qu'il y avait «moyen de célébrer» même au coeur de cette période de deuil.

Le premier ministre Justin Trudeau devrait assister à un événement lié à la Fierté et rencontrer des policiers et leurs familles alors qu'il présentera ses condoléances à la communauté.

S'exprimant lors d'une conférence de presse samedi, le maire Mike O'Brien a déclaré que le défilé était une façon pour les résidants de Fredericton de commencer à guérir à la suite des tirs qui ont tué Bobbie Lee Wright, Donnie Robichaud et les policiers Robb Costello et Sara Burns dans un complexe d'appartements du côté nord.

«Nous traverserons la ville pour célébrer la diversité, la culture et la fierté», a déclaré M. O'Brien.

«C'est un moyen pour notre communauté de commencer à reconstruire notre foi dans la communauté et à célébrer», a-t-il ajouté. Décrivant les victimes comme des «maris, épouses, fils, filles, frères, soeurs, oncles, tantes, amis», le maire a déclaré qu'il savait que la communauté allait «guérir ensemble».

REUTERS/Dan Culberson Des résidents de Fredericton se sont rendus au quartier général de la police pour rendre hommage aux victimes vendredi.

Il y a eu un grand nombre de gestes de solidarité dans la petite ville. Les résidants se sont arrêtés au quartier général de la force de police de Fredericton pour y déposer des fleurs, des notes et des oursons en peluche pour les agents décédés.

La responsable de l'information du corps policier, Alycia Bartlett, a affirmé dans un communiqué dimanche matin que la police publierait les détails des arrangements funéraires plus tard dans la journée, mais qu'il n'y aura pas de séance d'information «formelle» des médias sur cette enquête. Elle a également déclaré que la police ne publierait pas de photos du suspect ou des victimes civiles.

Après avoir rencontré en privé des policiers le matin, M. Trudeau déposera des fleurs à l'extérieur de leur quartier général dans l'après-midi et, en début de soirée, assistera à un «événement social de la Fierté de Fredericton» dans un pub local.

Dans une déclaration écrite publiée par Jackie Steeves, la conjointe de fait de Robb Costello, elle a décrit le vétéran de la police de 20 ans comme étant la personne la plus positive qu'elle ait jamais rencontrée et a dit qu'il rentrait toujours du travail avec «un sourire».

«Mon coeur va aux autres familles qui souffrent aussi de cette tragédie», a-t-elle écrit. «Tant d'autres officiers et amis partagent cette perte et mon coeur se brise pour chacun de vous alors que c'est brisé pour moi.»

Une déclaration au nom de la famille de Sara Burns a indiqué que l'officière aimait son travail et a «travaillé chaque quart de travail en étant investie à servir cette grande communauté».

Les deux familles ont demandé le respect de leur vie privée alors qu'elles continuent de faire leur deuil.

Pendant ce temps, des amis de Donnie Robichaud et de Bobbie Lee Wright ont exprimé leur tristesse sur les médias sociaux et une campagne GoFundMe au profit de leurs familles a déjà amassé des milliers de dollars.

On a appris samedi que les deux victimes civiles de ce drame, Bobbie Lee Wright, 32 ans, et Donnie Robichaud, 42 ans, formait un couple depuis seulement un mois.

Dix enfants ont également perdu un parent vendredi matin - Sara Burns était mariée et mère de trois enfants, tandis que Robb Costello était père de quatre enfants et Donnie Robichaud avait deux fils adolescents et une fille plus âgée.

Le maire O'Brien a affirmé que la Ville allait tendre la main aux habitants du quartier de Brookside Drive, où la violence mortelle s'est produite.

«Ils ont été traumatisés tout comme le reste de la ville», a-t-il déclaré. «La police et la Ville les contacteront dans un avenir proche avec des informations sur la manière dont nous pouvons nous rassembler en tant que communauté.»

Une équipe de bénévoles de la Croix-Rouge canadienne a aidé à organiser un hébergement d'urgence pour 46 personnes déplacées par l'enquête. Au moins huit autres personnes séjournent en famille ou entre amis.

Dans un billet sur Facebook, Fierté Fredericton a présenté ses condoléances aux familles des victimes, affirmant que le défilé commencerait par une minute de silence.

«Au fur et à mesure que nous marcherons, nous le ferons en remerciant notre chef de police, Leanne Fitch, les premiers intervenants et tous les officiers qui risquent leur vie quotidiennement pour nous protéger», a précisé le message.

Matthew Vincent Raymond, 48 ans, a été accusé de quatre chefs de meurtre au premier degré et devrait comparaître devant le tribunal le 27 août.

La police n'a pas précisé si le suspect et les victimes se connaissaient et n'a pas fait d'hypothèse sur le motif du tireur.