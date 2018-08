ÎleSoniq débute sur les chapeaux de roues

Encore plus gros, plus fou et avec encore plus de décibels! La 5e édition du festival ÎleSoniq s'est amorcée vendredi au Parc Jean-Drapeau, à Montréal.

De nombreux festivaliers étaient présents pour danser au son de la musique de DJ Snake ou de Tchami qui ont conclu la soirée de vendredi sur leur scène respective. Pendant ce temps, Cosmic Gate, Ilan Bluestone et Jason Rosse se produisaient sur la scène Néon.

Samedi soir, Chainsmokers, French Montana et Ganja White Night sont les têtes d'affiche attendues.

Voici toutes les photos d'ÎleSoniq:

Le festival de musique électronique se déroule sur trois scènes différentes durant le 10 et le 11 août.