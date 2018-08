Fusillade à Fredericton: un père de 3 enfants serait une des victimes

L'une des deux victimes civiles de la fusillade survenue vendredi matin dans un immeuble à logements de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, serait un homme de 42 ans, père de trois enfants.

Selon un cousin et ami de la victime, il s'agit de Donnie Robichaud, un musicien local.

La GRC n'a toutefois pas confirmé l'identité, ni celle de la femme qui a aussi été tuée.

Deux policiers, le constable Robb Costello, 45 ans, et la constable Sara Burns, 43 ans, ont aussi été abattus par le tireur. Les agents répondaient à un appel d'urgence lorsqu'ils ont découvert les deux autres victimes au sol. Ils ont été tués en s'approchant des corps.

Our deepest condolences to the families of our fallen members 45-year-old Lawrence Robert Costello and 43-year-old Sara Mae Helen Burns and the other victims in this morning's shootings. pic.twitter.com/9TeWn5OqWx