Une fusillade éclate à Fredericton et fait au moins 4 morts

Un suspect est en détention après la fusillade qui a fait au moins quatre morts, dont deux policiers, vendredi matin, à Fredericton, selon le service de police de la capitale néo-brunswickoise.

Le corps policier a précisé sur Twitter que le suspect reçoit des soins pour de "graves blessures".

Les policiers ont écrit sur Twitter que le périmètre de sécurité autour du secteur de Brookside Drive serait maintenu puisque "l'enquête se poursuit", mais que la situation ne pose plus aucun danger pour le public.

Le corps de police avait fait état de plusieurs victimes alors que la fusillade était toujours en cours, tôt vendredi. Les résidants du voisinage étaient invités à demeurer chez eux et à verrouiller leurs portes.

Les autorités ont finalement confirmé l'arrestation d'un suspect vers 9h45, heure locale. Peu après 11h, heure locale, le service de police a indiqué qu'il n'y avait plus de menace pour le public et que les gens n'avaient plus besoin d'être barricadés chez eux.

Des témoins racontent ce qu'ils ont vu et entendu

Justin, qui habitait vraisemblablement dans l'édifice où s'est déroulé le drame, a raconté ce qu'il a vu au HuffPost Canada.

«Je me suis réveillé en entendant des coups de feu à l'extérieur de ma fenêtre. J'ai regardé et j'ai vu un policier en train de tirer des coups de feu à ce que je présume être un suspect. Je suis allé à mon autre fenêtre pour voir sur qui tirait la police et j'ai aperçu le canon d'un fusil d'un suspect dans un autre appartement», a-t-il résumé en ajoutant qu'il n'avait pas vu de quoi avait l'air le suspect.

«Quand je suis allé à l'arrière, j'ai vu deux policiers au sol qui semblaient décédés. Il y avait aussi un civil décédé aussi. J'ai essayé de rentrer un corps à l'intérieur, mais il était trop lourd. On a ensuite évacué le bâtiment», a-t-il enchaîné, encore sous le choc de ce qui venait de se passer.

Andree Lau/HuffPost Canada Des ambulances sont rapidement arrivées sur les lieux de la fusillade.

David MacCoubrey, dont l'appartement se trouve sur Brookside Drive, dit avoir été réveillé par le son de trois coups de feu "à dix mètres de (son) lit". Il estime avoir ensuite entendu jusqu'à 17 détonations au sein même de son complexe de logements, qui compte quatre immeubles.

Onde de choc dans le quartier

Travis Hrubeniuk, un résidant âgé de 27 ans, raconte que sa fiancée venait de partir vers le travail lorsque les sirènes ont commencé à se faire entendre.

Le jeune homme originaire de Winnipeg dit qu'il n'aurait jamais cru que ce quartier résidentiel paisible deviendrait le théâtre d'une telle scène.

"C'est la première fois que j'entends parler d'un crime sérieux ou violent dans cette ville", relève-t-il.

Bill Henwood, directeur de la Maison funéraire York, située au coeur du périmètre de sécurité, fait état d'une véritable onde de choc parmi les commerçants locaux.

"Ce n'est pas quelque chose qu'on s'attend à entendre à notre réveil à Fredericton. Constater qu'il y a en fait des morts est assez extraordinaire pour ce secteur", souligne-t-il.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, a offert ses condoléances aux proches des victimes.

"Nous sommes tous bouleversés et attristés de prendre connaissance, ce matin, de l'incident tragique qui se déroule à Fredericton, a-t-il écrit sur Twitter. À ce moment-ci, je demanderais à la population, en particulier aux personnes qui se trouvent dans les secteurs visés par la police, de se tenir informée des derniers développements entourant cette situation et de suivre les consignes des autorités qui travaillent dans le secteur."

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est pour sa part dit "de tout coeur avec ceux qui sont touchés par la fusillade survenue ce matin".

"Nous suivons la situation de près", a-t-il ajouté dans un micromessage.

Avec la collaboration d'Andree Lau.

