Un homme de 20 ans a été blessé à l'arme blanche, jeudi soir, à Montréal, dans ce qui pourrait être un cas de rage au volant.

L'événement s'est produit, vers 23h30, près des rues de Salaberry et James Morrice dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

La victime, qui était au volant de son véhicule, «aurait effectué une manoeuvre que le suspect n'aurait pas appréciée» environ sept minutes avant l'agression, a raconté la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Andrée-Anne Picard.

Le suspect aurait ensuite suivi la victime et les deux véhicules se seraient recroisés dans le stationnement du centre commercial les Galeries Normandie. C'est à ce moment que l'agression a eu lieu.

