Fierté Montréal bat son plein jusqu'au 19 août et pour lancer les festivités, Maxim Martin et Sébastien Trudel ont accepté de se transformer en drag queens dans le cadre de l'émission Ça rentre au poste, diffusée ce jeudi 9 août sur les ondes d'Énergie 94.3.

La transformation a été assurée en direct par Jean-François Guevremont, directeur de la programmation de Fierté Montréal, et l'artiste Michel Dorin.

«Vivement et heureusement que les gens s'expriment haut et fort et que l'acceptation est plus là que jamais, a lancé l'animateur quelques instants avant sa séance de maquillage. Il y a encore du chemin à faire, évidemment, il y a toujours des gens qui traînent un peu de la patte et qui sont des boulets enchaînés à la société.»

«J'aime la façon dont le festival fait les choses. C'est dans la bonne humeur, et c'est la meilleure façon de faire passer un message.»

Maxim Martin a ensuite partagé le résultat sur ses réseaux sociaux.

«Fier de me prêter au jeu. Surtout fier de dire que ce sont mes vrais seins», a-t-il déclaré en légende.

A post shared by Maxim Martin (@maximmartinhumoriste) on Aug 9, 2018 at 2:59pm PDT