Kim Lévesque-Lizotte signe un magnifique message d'adieu aux «Simone»

La troisième et ultime saison des Simone est disponible dès aujourd'hui sur ICI Tou.tv Extra.

Pour l'occasion, l'auteure de la série, Kim Lévesque-Lizotte, a tenu à faire ses adieux à ses personnages qui auront changé sa vie, et mettre un point final à cette belle aventure par l'entremise d'un long message empreint d'amour, de reconnaissance et de féminisme.

«C'était l'hiver de mes 29 ans. Je sortais d'une rupture terrible, confie-t-elle. J'étais assise en face d'un nouvel ami qui m'intimidait encore, pendant que des madames me dévisageaient au loin, se demandant ''comment ça le beau Louis [Morissette, ndlr] est avec une autre femme que sa Vero''».

«Il m'a dit : ''Vas-y, t'es capable''. Je me suis dis que je n'avais rien à perdre. Il y a de ces hommes qui clament haut et fort leur féminisme, mais qui ne nous élèvent jamais bien haut. Et il y a de ces hommes qui, sans rien revendiquer, nous aide à prendre notre envol et construire notre destin.

Entre crier au monde qu'on existe sans narcissisme, ou se confondre avec le blanc des murs par peur de déranger. Quels chemins prendre pour s'épanouir, créer, bâtir, si ce n'est pour se jeter dans le travail ou dans l'amour? Quelle est cette voie qu'on cherche toutes sans véritablement la trouver? Kim Lévesque-Lizotte

La nouvelle maman déclare ensuite tout son amour pour ses personnages, nées dans un chalet des Cantons-de-l'Est, avant de rendre de nouveau hommage à Louis Morissette, qu'elle remercie d'avoir cru en elle, et Ricardo Trogi, pour «avoir mis ses mots en images».

Kim Lévesque-Lizotte termine enfin en dédiant cette dernière saison à sa fille Marguerite, née en juin dernier.

«En espérant que ta vie soit plus douce pour toi que pour les femmes des siècles avant nous [...] Je te souhaite ce que je nous souhaite toutes, que tu sois à l'image de cette femme québécoise que j'ai tenté de dépeindre: grand forte et libre. Sensible, brillante et en quête de liberté», conclut-elle.

