Une première image de l’actrice Isabela Moner en Dora l’exploratrice

Dora l'exploratrice passera du petit au grand écran l'été prochain et c'est l'actrice de 17 ans Isabela Moner (que l'on a pu voir, entre autres, dans Transformers: The Last Knight) qui donnera vie au célèbre personnage.

Une première photo de Moner en Dora a été dévoilée, ce vendredi 10 août et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'apparence du personnage a été respectée dans ses moindres détails. Coupe de cheveux, chandail rose, short orange, sac à dos mauve, bas jaunes, tout y est.

Paramount Pictures

Réalisé par James Bobin (The Muppets) d'après un scénario de Nicholas Stoller (Yes Man, The Five-Year Engagement), le film suivra la jeune Dora alors qu'elle devra fuir l'école secondaire pour sauver ses parents et faire la lumière sur une mystérieuse civilisation inca.

Son tout aussi célèbre cousin Diego sera interprété par Micke Moreno, que l'on a pu voir dans Escobar: Paradise Lost.

Dora the Explorer est attendu en salles le 2 août 2019.

